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"Меня переполняет ярость": Злата Огневич пожаловалась на "неадекватного" соседа

16 августа 2023 09:04
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
"Мене переповнює лють": Злата Огнєвіч пожалілася на "неадекватного" сусіда
Певица Злата Огневич. Фото: instagram.com/zlata.ognevich/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица Злата Огневич рассказала о скандальной истории с соседом. Звезда возмущена поведением мужчины.

Об этом Злата рассказала в Instagram.

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Не повезло с соседом

По словам артистки, между ней и мужчиной постоянно возникают конфликты. Он даже жалуется, что исполнительница громко ходит по своей квартире.

 

Певица Злата Огневич. Фото: instagram.com/zlata.ognevich/

 

Певица Злата Огневич возмутилась поведением соседа. Фото: instagram.com/zlata.ognevich/

"Никогда не думала, что мне настолько не повезет с соседом. Реально, неадекватный, неуравновешенный человек. Все началось с того, что я уже даже громко хожу по своей собственной квартире после 22:00", — делится Злата.

Певица рассказала, что сосед также обесценил ее благотворительный сбор на нужды Протасового Яра. Мужчина даже показал свою медаль, которую он получил за благотворительность, и заявил, что исполнительница только пиарится.

"Сейчас наш разговор привел к тому, что он показал свою медаль за благотворительность. Сказал мне, что мы собирали на Протасов Яр и это никакого не имеет значения. Типа того, что это все пиар, хотя мы с вами собрали 400 тысяч гривен, закрыли насущные потребности жителей. Сейчас он просто обесценил все ваши взносы, все донаты, всю нашу активность, показав мне эту медаль. Как такое вообще может быть, у меня в голове не укладывается. Меня просто переполняет ярость. Очень с ним не повезло", — говорит артистка.

Злата убеждена, что благотворительность не ради медалей, а чтобы помочь тем, кому это нужно.

"Люди, которые меряются медалями, количеством собранных средств, килограммами лекарств и броников, — что с вами? Я думала, что это делается во благо других, ради победы, а не ради регалий. Хотя понимаю, как приятно быть отмеченными. Но первая цель — это помощь. Разве не так?" — сказала артистка.

Напомним, певица Злата Огневич рассказала, что ее история с преследователем набирает обороты. Артистка предупредила неизвестного мужчину, что будет действовать, если он не перестанет навязываться.

Ранее Злата Огневич, несмотря на трудные времена, призвала фанатов с оптимизмом смотреть в будущее.

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