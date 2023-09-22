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Менеджмент Андрея Данилко прокомментировал фото артиста со звездой российского шоу "Дом 2"

22 сентября 2023 07:42
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Менеджмент Андрея Данилко прокомментировал фото артиста со звездой российского шоу "Дом 2"
Певец и композитор Андрей Данилко. Фото: Instagram/v_serduchka
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Накануне в Лос-Анджелесе завершился североамериканский тур Верки Сердючки. Впрочем, некоторые публикации привлекли внимание одного из блогеров. На фото и видео Андрей Данилко позировал и общался с российским шоуменом Рустамом Солнцевым, который больше известен шоу "Дом 2". Поэтому в соцсети начались активные обсуждения.

На это отреагировал менеджмент Данилко, сообщает издание "Факти IСTV".

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Встреча Данилко с россиянином

На фото в соцсетях Солнцева обратил внимание блогер Алекс Голобуцкий. Последний возмутился позицией Данилко, что тот давал комментарии россиянину и фотографировался с ним. Голобуцкий уверяет, что "отца" Верки Сердючки за границей так и тянет к "хорошим русским".

Данилко Солнцев
Андрей Данилко и Рустам Солнцев в Лос-Анджелесе. Фото: Instagram/solncevrusya

"В феврале на концерте в Испании Данилко потащил на сцену российского алкоголика и психически больного актера Панина, чтобы тоже публично обниматься и целоваться с ним", — напомнил он.

Блогер задал несколько вопросов по поводу законных оснований гастролей Данилко и отчетов о помощи ВСУ.

Скрин фейсбук Данилко
Возмущенный пост об Андрее Данилко. Скриншот: Instagram/alex.golobuckij

Ответ менеджмента Андрея Данилко

В команде артиста не стали скрывать факт его общения с россиянином, переехавшим в США в прошлом году. Оказывается, Данилко и скандальный Солнцев давно знакомы.

"О каком скандале здесь может идти речь? Особенно учитывая антивоенную и антипутинскую позицию Солнцева. Да и кто из поклонников российской агрессии придет на концерт под лирическим названием "Путин, чтобы ты сдох"? Просто кому-то надо устраивать скандалы, чтобы не выпадать из медиапространства. А мы будем продолжать делать свое дело", — заявили в команде артиста.

Напомним, ранее мы писали, что самолет с Веркой Сердючкой на борту совершил экстренную посадку. Также мы рассказывали, что Сердючка матом поставила на место российских пропагандистов.

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