Менеджмент Андрея Данилко прокомментировал фото артиста со звездой российского шоу "Дом 2"
Накануне в Лос-Анджелесе завершился североамериканский тур Верки Сердючки. Впрочем, некоторые публикации привлекли внимание одного из блогеров. На фото и видео Андрей Данилко позировал и общался с российским шоуменом Рустамом Солнцевым, который больше известен шоу "Дом 2". Поэтому в соцсети начались активные обсуждения.
На это отреагировал менеджмент Данилко, сообщает издание "Факти IСTV".
Встреча Данилко с россиянином
На фото в соцсетях Солнцева обратил внимание блогер Алекс Голобуцкий. Последний возмутился позицией Данилко, что тот давал комментарии россиянину и фотографировался с ним. Голобуцкий уверяет, что "отца" Верки Сердючки за границей так и тянет к "хорошим русским".
"В феврале на концерте в Испании Данилко потащил на сцену российского алкоголика и психически больного актера Панина, чтобы тоже публично обниматься и целоваться с ним", — напомнил он.
Блогер задал несколько вопросов по поводу законных оснований гастролей Данилко и отчетов о помощи ВСУ.
Ответ менеджмента Андрея Данилко
В команде артиста не стали скрывать факт его общения с россиянином, переехавшим в США в прошлом году. Оказывается, Данилко и скандальный Солнцев давно знакомы.
"О каком скандале здесь может идти речь? Особенно учитывая антивоенную и антипутинскую позицию Солнцева. Да и кто из поклонников российской агрессии придет на концерт под лирическим названием "Путин, чтобы ты сдох"? Просто кому-то надо устраивать скандалы, чтобы не выпадать из медиапространства. А мы будем продолжать делать свое дело", — заявили в команде артиста.
Напомним, ранее мы писали, что самолет с Веркой Сердючкой на борту совершил экстренную посадку. Также мы рассказывали, что Сердючка матом поставила на место российских пропагандистов.