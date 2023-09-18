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Сердючка здійняла фурор під час свого патріотичного концерту в Лос-Анджелесі

18 вересня 2023 15:31
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Сердючка здійняла фурор під час свого патріотичного концерту в Лос-Анджелесі
Співачка Вєрка Сердючка. Фото: instagram.com/v_serduchka/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співачка Вєрка Сердючка дала грандіозний патріотичний концерт у Лос-Анджелесі. Артистка зараз перебуває у благодійному турі Ukraine Will Win США та Канадою.

Про це пише obozrevatel.com.

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Яскравий виступ

Жива черга на шоу Вєрки Сердючки розтягнулася на кілька кілометрів – глядачі готові були годинами стояти та чекати, коли зможуть потрапити до зали. Проходив концерт у Wiltern Theatre.

 

 

"Дочекаємося всіх", — підписала Сердючка відео, на якому видно кілометрову чергу з її фанатів, що стоять біля входу до театру.

Концерт проходив у патріотичному стилі. Сердючка, як і її "мама" Інна Білоконь, а також шоу-балет виступали у вишиванках. У глядацькій залі зібралося чимало шанувальників в українських вінках, синьо-жовтих футболках та з прапорами України в руках.

Сердючка кричала зі сцени "Путін, щоб ти здох!", а також жартувала на тему зникнення Росії.

Зіркою вечора стала "мама" співачки. Інна Білоконь у своєму образі влаштувала інтерактив із публікою. В самих панталонах вона стрибнула до глядачів на руки, а ті почали її підкидати наче рок-легенду.

Нагадаємо, що українська зірка Вєрка Сердючка виступила на фестивалі Лайми Вайкуле в Юрмалі. 

Раніше артист Андрій Данилко згадав, як його намагалися "обробити" в Росії. 

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