Сердючка здійняла фурор під час свого патріотичного концерту в Лос-Анджелесі

Співачка Вєрка Сердючка. Фото: instagram.com/v_serduchka/

Співачка Вєрка Сердючка дала грандіозний патріотичний концерт у Лос-Анджелесі. Артистка зараз перебуває у благодійному турі Ukraine Will Win США та Канадою.

Про це пише obozrevatel.com.

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Яскравий виступ

Жива черга на шоу Вєрки Сердючки розтягнулася на кілька кілометрів – глядачі готові були годинами стояти та чекати, коли зможуть потрапити до зали. Проходив концерт у Wiltern Theatre.

"Дочекаємося всіх", — підписала Сердючка відео, на якому видно кілометрову чергу з її фанатів, що стоять біля входу до театру.

Концерт проходив у патріотичному стилі. Сердючка, як і її "мама" Інна Білоконь, а також шоу-балет виступали у вишиванках. У глядацькій залі зібралося чимало шанувальників в українських вінках, синьо-жовтих футболках та з прапорами України в руках.

Сердючка кричала зі сцени "Путін, щоб ти здох!", а також жартувала на тему зникнення Росії.

Зіркою вечора стала "мама" співачки. Інна Білоконь у своєму образі влаштувала інтерактив із публікою. В самих панталонах вона стрибнула до глядачів на руки, а ті почали її підкидати наче рок-легенду.

Нагадаємо, що українська зірка Вєрка Сердючка виступила на фестивалі Лайми Вайкуле в Юрмалі.

Раніше артист Андрій Данилко згадав, як його намагалися "обробити" в Росії.