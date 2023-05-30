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Менеджмент TVORCHI прокомментировал низкие баллы от некоторых стран на "Евровидении"

30 мая 2023 09:38
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Менеджмент TVORCHI прокомментировал низкие баллы от некоторых стран на "Евровидении"
Группа TVORCHI на конкурсе "Евровидение-2023". Фото: Reuters
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

После прошлогодней победы на песенном конкурсе "Евровидение", Украине снова прочили высокое место на музыкальном фестивале. Хотя обычно после триумфов на конкурсе наши артисты занимали низкие позиции. Эту традицию прервала группа TVORCHI. Менеджмент парней прокомментировал баллы для Украины на "Евровидении-2023".

Это в интервью изданию Obozrevatel рассказала Юлия Могилюк.

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Баллы для Украины

Музыканты выступили на сцене в арене английского города Ливерпуль с песней Heart of Steel. TVORCHI заняли шестое место. В этом году члены национальных жюри были не слишком щедры на оценки для украинских участников. Самые высокие 12 баллов Украина получила только от Чехии. Всего от судей TVORCHI получили 54 балла и заняли 15 место.

"Во время голосования жюри откровенно было ощущение, что некоторые страны специально занижают нам баллы, чтобы точно перестраховаться, что мы снова не выиграем. Польша нам отплатила по полной за прошлый год, не дав ни одного балла, так что теперь у нас с ними 1: 1. Но мы не обижаемся. Главное, чтобы они, как и другие, нам помогали одержать нашу главную победу", — прокомментировала работу судей Могилюк.

Напомним, ранее мы писали, что режиссер Боднарчук рассказал, как певица Руслана Лыжичко стала рейдершей на "Евровидении-2017". Также мы писали, что представительница Польши на "Евровидении" отреагировала на слухи о ее брате и россиянах.

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