Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow TVORCHI розігрують прапор України, підписаний учасниками "Євробачення-2023" arrow

TVORCHI розігрують прапор України, підписаний учасниками "Євробачення-2023"

26 травня 2023 17:32
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
TVORCHI розігрують прапор України, підписаний учасниками "Євробачення-2023"
Гурт TVORCHI. Фото: Новини.LIVE/Олег Переверзєв
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Представники від України на конкурсі "Євробачення-2023", гурт TVORCHI, оголосили одразу про два благодійні розіграші, щоб зібрати кошти через фандрайзингову платформу UNITED24 на придбання інкубаторів інтенсивної терапії для дітей.

Про це музиканти повідомили у своїх соцмережах. 

Читайте також:

Подробиці

Про благодійний збір під назвою "Небайдужі рятують серця дітей" TVORCHI оголосили наприкінці квітня — перед від’їздом до англійського Ліверпуля, в якому пройшло "Євробачення-2023". На головну доріжку конкурсу музиканти вийшли у костюмах, на яких були вишиті імена та вага передчасно народжених українських дітей, щоб привернути увагу міжнародної аудиторії. 

В останні дні збору гурт пропонує своїм шанувальникам та небайдужим українцям дві додаткові можливості. Перша — виграти персональне привітання та музичний сюрприз від TVORCHI за внесок 240 гривень. 

Друга — виграти прапор України, підписаний учасниками "Євробачення-2023" з Італії, Іспанії, Вірменії, Литви, Франції, Німеччини, Норвегії, а також улюбленцем публіки, виконавцем хіта Cha Cha Cha — фінським репером Käärijä. 

Щоб позмагатись за прапор, необхідно пожертвувати 24 долари за посиланням.

Гурт TVORCHI та прапор з "Євробачення-2023". Фото: Instagram/tvorchi_official

"З Ліверпуля ми привезли прапор з автографами учасників "Євробачення", з якими у нас склалися теплі стосунки. Ми будемо раді, якщо він дістанеться комусь із прихильників конкурсу. І, звісно, ми закликаємо долучитися кожного — задонатити 240 гривень, щоб виграти наше музичне привітання. Ми запишемо його для вас з великим задоволенням. Долучайтеся", — прокоментували благодійну ініціативу артисти. 

Розіграші триватимуть до 28 травня включно — до офіційного закриття благодійного збору "Небайдужі рятують серця дітей". Переможців обидвох конкурсів оберуть випадковим методом. Кількість внесків необмежена. Усі зібрані кошти будуть спрямовані на закупівлю інкубаторів інтенсивної терапії. 

Вони необхідні, адже через війну в Україні кількість передчасно народжених дітей зросла щонайменше на 15%. За цією цифрою — тисячі малюків, які з'явилися на світ раніше строку та не можуть вижити без спеціальної допомоги. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що UNITED24 створила унікальні вишиванки для Кетрін Винник, Шрайбера та інших зірок. Також ми розповідали, що американська акторка і співачка Барбра Стрейзанд пожертвувала Україні 240 тисяч доларів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB