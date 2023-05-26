TVORCHI розігрують прапор України, підписаний учасниками "Євробачення-2023"

Гурт TVORCHI. Фото: Новини.LIVE/Олег Переверзєв

Представники від України на конкурсі "Євробачення-2023", гурт TVORCHI, оголосили одразу про два благодійні розіграші, щоб зібрати кошти через фандрайзингову платформу UNITED24 на придбання інкубаторів інтенсивної терапії для дітей.

Про це музиканти повідомили у своїх соцмережах.

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Подробиці

Про благодійний збір під назвою "Небайдужі рятують серця дітей" TVORCHI оголосили наприкінці квітня — перед від’їздом до англійського Ліверпуля, в якому пройшло "Євробачення-2023". На головну доріжку конкурсу музиканти вийшли у костюмах, на яких були вишиті імена та вага передчасно народжених українських дітей, щоб привернути увагу міжнародної аудиторії.

В останні дні збору гурт пропонує своїм шанувальникам та небайдужим українцям дві додаткові можливості. Перша — виграти персональне привітання та музичний сюрприз від TVORCHI за внесок 240 гривень.

Друга — виграти прапор України, підписаний учасниками "Євробачення-2023" з Італії, Іспанії, Вірменії, Литви, Франції, Німеччини, Норвегії, а також улюбленцем публіки, виконавцем хіта Cha Cha Cha — фінським репером Käärijä.

Щоб позмагатись за прапор, необхідно пожертвувати 24 долари за посиланням.

Гурт TVORCHI та прапор з "Євробачення-2023". Фото: Instagram/tvorchi_official

"З Ліверпуля ми привезли прапор з автографами учасників "Євробачення", з якими у нас склалися теплі стосунки. Ми будемо раді, якщо він дістанеться комусь із прихильників конкурсу. І, звісно, ми закликаємо долучитися кожного — задонатити 240 гривень, щоб виграти наше музичне привітання. Ми запишемо його для вас з великим задоволенням. Долучайтеся", — прокоментували благодійну ініціативу артисти.

Розіграші триватимуть до 28 травня включно — до офіційного закриття благодійного збору "Небайдужі рятують серця дітей". Переможців обидвох конкурсів оберуть випадковим методом. Кількість внесків необмежена. Усі зібрані кошти будуть спрямовані на закупівлю інкубаторів інтенсивної терапії.

Вони необхідні, адже через війну в Україні кількість передчасно народжених дітей зросла щонайменше на 15%. За цією цифрою — тисячі малюків, які з'явилися на світ раніше строку та не можуть вижити без спеціальної допомоги.

Нагадаємо, раніше ми писали, що UNITED24 створила унікальні вишиванки для Кетрін Винник, Шрайбера та інших зірок. Також ми розповідали, що американська акторка і співачка Барбра Стрейзанд пожертвувала Україні 240 тисяч доларів.