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Режисер Боднарчук розповів, як Руслана стала рейдеркою на "Євробаченні-2017"

25 травня 2023 19:06
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Режисер Боднарчук розповів, як Руслана стала рейдеркою на "Євробаченні-2017"
Режисер Олег Боднарчук та співачка Руслана Лижичко. Колаж: Новини.LIVE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Тільки-но уляглись пристрасті навколо "Євробачення-2023", як шанувальники конкурсу обговорюють новий скандал. Цього разу режисер Олег Боднарчук, який працював над постановкою номера гурту TVORCHI, розповів про непрофесійну поведінку співачки Руслани Лижичко та її команди. 

Деталі стали відомі в інтерв’ю, яке вийшло на YouTube-каналі блогерки Аліни Доротюк. 

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Подробиці 

Боднарчук, який сьогодні, 25 травня, святкує 43-річчя, розповів, що він разом з оргкомітетом музичного конкурсу працював над "Євробачення-2017", яке тоді проходило в Києві. Організатори планували присвятити Джамалі, яка перемогла у Швеції, окремий великий номер з використанням різноманітних технологій. 

Втім, за словами Боднарчука, під час підготовки до конкурсу його команді почала заважити команда співачки Руслани Лижичко, яку очолював її чоловік Олександр Ксенофонтов. 

"Ми три місяці працювали з командою, яка приїхала зі Швеції. Багато у нас було цікавих ідей. І в якийсь прекрасний момент команда Руслани з чоловіком Ксенофонтовим і з паном Грицаком рейдерськи захопили процес підготовки до "Євробачення", і нас усіх змели буквально за один день", — зізнався Боднарчук.

Три місяці всі контракти з підрядниками блокувалися навмисно.

"Ця команда не давала ці контракти підписувати, а потім вона ж звернулася з претензією. І у квітні, за місяць чи півтора до "Євробачення", вони рейдерськи захопили всю цю підготовку", — шокував зізнанням режисер.

На "Євробаченні-2017" Руслані дали можливість виступити з десятками танцюристами. А у Джамали, за словами Боднарчука, був посередній номер.

Тож те, що цього року Руслана Лижичко не співала на конкурсі в англійському Ліверпулі, режисер вважає бумерангом за те, що вона зробила 2017 року. 

Фрагмент у відео з 12:49.

Виступ Руслани 2017 року

Виступ Джамали 2017 року

Нагадаємо, раніше ми писали, що Руслана Лижичко відсвяткувала своє 50-річчя. Також ми розповідали, що представниця Польщі на "Євробаченні" відреагувала на чутки про її брата та росіян.

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