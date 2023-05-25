Представниця Польщі на "Євробаченні" відреагувала на чутки про її брата та росіян

Співачка Blanka на конкурсі "Євробачення-2023". Фото: Reuters

Напередодні в соцмережах розгорівся скандал навколо представниці Польщі на конкурсі "Євробачення-2023", співачки Blanka. Її брат Олівер підтримував росіян на початку повномасштабної війни. Але всі публікації видалив.

Менеджмент польської зірки відреагував на скандал, пише видання 24 Showbiz.

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Що думає Blanka

Польська співачка заявила, що публікації в українських ЗМІ та соцмережах на тему щодо її брата та росіян є абсурдними. Blanka запевнила, що вона сповнена співчуття, любові та підтримки до українського народу, який мужньо бореться з окупантом.

"Коли пишу це, плачу від смутку. Я завжди і навіки всім серцем з українським народом. Я підтримувала вас із самого початку. Я, як і вся моя родина, живу солідарно зі стражданнями українського народу, який потерпає від звірських атак. Ми ніколи не підтримували і не підтримуємо агресію проти України", — заявила Blanka.

Співачка Blanka на конкурсі "Євробачення-2023". Фото: Reuters

Що казав брат

На початку березня 2022 року Олівер писав у соцмережах про "київських нацистів" та "визволителів". Також брат співачки висловлював думку, що все не так "однозначно". Згодом Олівер видалив скандальний пост з Facebook.

Скриншот: TikTok/bitizdrava666

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