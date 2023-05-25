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Представниця Польщі на "Євробаченні" відреагувала на чутки про її брата та росіян

25 травня 2023 12:46
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Представниця Польщі на "Євробаченні" відреагувала на чутки про її брата та росіян
Співачка Blanka на конкурсі "Євробачення-2023". Фото: Reuters
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Напередодні в соцмережах розгорівся скандал навколо представниці Польщі на конкурсі "Євробачення-2023", співачки Blanka. Її брат Олівер підтримував росіян на початку повномасштабної війни. Але всі публікації видалив. 

Менеджмент польської зірки відреагував на скандал, пише видання 24 Showbiz.

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Що думає Blanka

Польська співачка заявила, що публікації в українських ЗМІ та соцмережах на тему щодо її брата та росіян є абсурдними. Blanka  запевнила, що вона сповнена співчуття, любові та підтримки до українського народу, який мужньо бореться з окупантом. 

"Коли пишу це, плачу від смутку. Я завжди і навіки всім серцем з українським народом. Я підтримувала вас із самого початку. Я, як і вся моя родина, живу солідарно зі стражданнями українського народу, який потерпає від звірських атак. Ми ніколи не підтримували і не підтримуємо агресію проти України", — заявила Blanka.

Співачка Blanka на конкурсі "Євробачення-2023". Фото: Reuters 

Що казав брат

На початку березня 2022 року Олівер писав у соцмережах про "київських нацистів" та "визволителів". Також брат співачки висловлював думку, що все не так "однозначно". Згодом Олівер видалив скандальний пост з Facebook.

Скриншот: TikTok/bitizdrava666

Нагадаємо, раніше ми писали, що поїздка за кордон закінчилась для незмінного коментатора "Євробачення", шоумена Тімура Мірошниченка, величезним штрафом та стресом на кордоні. Також ми розповідали, що пісня Джамали стала найкращою на конкурсі "Євробачення" за останні 49 років.

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