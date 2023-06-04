"Мне очень страшно": экс-жена Остапчука о серьезных проблемах со здоровьем

Юрист Кристина Горняк. Фото: Instagram/kristygor

Накануне, экс-жена шоумена Владимира Остапчука, юрист Кристина Горняк, сообщила, что у нее проблемы со здоровьем. 36-летняя звезда соцсетей призналась, что у нее проблемы с почками.

В своих Instastories Кристина рассказала, что ей советуют врачи и как она переживает по этому поводу.

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На фоне стресса у экс-жены шоумена появилось серьезное заболевание почки. Диагноз Кристина не назвала, однако призналась, что последние две недели она живет в тревожном эмоциональном состоянии. Мнения украинских врачей разделились.

"Группа А сказала: удалять почку, что я живу уже много лет на одной. Группа Б говорит, что можно попытаться побороться за нее, но шансов не много. И подтвердила, что живу на одной уже давно… Когда я узнала об этом, скажу честно, меня размазало. И когда вы видите меня здесь улыбающейся, не всегда мое внутреннее состояние тоже такое. Но я хочу жить, жить как раньше так же полноценно", — призналась в сториз Кристина.

Также Горняк опубликовала отдельный пост, в котором отметила, что пройдет это испытание жизни сильной. Кристина поблагодарила всех за поддержку.

Скриншот: Instagram/kristygor

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