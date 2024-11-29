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Мне не в кайф — Хливнюк прокомментировал свою службу в армии

29 ноября 2024 12:35
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор
Хливнюк признался, доставляет ли ему удовольствие уничтожение окупантов.
Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк. Фото: скриншот / Украинская правда
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор

Украинский певец, лидер группы "Бумбокс" и военнослужащий Андрей Хливнюк впервые прокомментировал свою службу в армии. Музыкант не гордится тем, что уничтожает оккупантов.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

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Музыкант рассказал, что сейчас работает с разными средствами БпЛА — от доступных в магазинах до тех, которые производят военные предприятия. Хлывнюк признался, что не гордится своей новой профессией. Артисту доставляют удовольствие концерты, а не уничтожение россиян.

"Я не горжусь уничтожениями этими. Мне это не приносит удовольствия. Я могу делать эту работу, но я от нее не кайфую. Если мне удается уничтожить технику, уничтожить средства, если наш враг остановился без оружия и был вынужден уйти, меня это максимально устраивает", — объяснил лидер "Бумбокса".

Музыкант рассказал, что он хорошо научился управлять БпЛА, но ему не нравится это дело. Андрей считает, что работать с дронами гораздо легче, чем "форсировать Днепр и быть на Крынках под концентрированными вражескими обстрелами". Хлывнюк также не гордится тем, что ему удалось уничтожить влиятельных военных РФ.

"Если мне удается уничтожить каких-то ярых палачей, которые едут сюда за деньги — СОБРовцев или ФСБешников, — я радуюсь, но не настолько, как другие бойцы, которые могут прыгать до неба. Я их понимаю, я им очень-очень за это благодарен, но я не могу еще себя перебороть — меня это не радует. Мне это не в кайф", — добавил он.

Напомним, Андрей Хливнюк объяснил, будет ли "Бумбокс" исполнять русскоязычные хиты. Также он высказал свое мнение о мобилизованных россиянах и заявил, что презирает оккупантов.

Андрей Хлывнюк Бумбокс украинские звезды война в Украине БпЛА

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