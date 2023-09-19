"Мне страшно": Илона Гвоздева назначила дату операции и показала импланты

Танцовщица Илона Гвоздева. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

Танцовщица Илона Гвоздева открыто делится с подписчиками подробностями подготовки к пластической операции. На этот раз звезда рассказала о своих эмоциях перед важным событием и призналась, что уже даже назначила дату процедуры.

Об этом Гвоздева написала в своем Instagram.

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Танцовщица призналась фолловёрам, что нервничает и много изучает тему. Илона рассказала, что пыталась улучшить свое состояние естественными методами.

Танцовщица Илона Гвоздева. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

"Мне приятно, что есть женщины-единомышленники. Со временем мои мысли относительно увеличения груди меня больше беспокоили. И наконец я решилась. Конечно, мне страшно, есть последствия, как будет проходить операция и все прочее. Но я очень здраво подошла к этому вопросу. Я буду делиться всеми этапами", — сказала подписчикам Гвоздева.

Танцовщица Илона Гвоздева. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

Танцовщица Илона Гвоздева. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

Уже через несколько часов Илона вышла от пластического хирурга и заявила, что очень счастлива и рассказала, что они даже назначили дату операции. Звезда показала фото, на котором гордо позирует с имплантами.

Подписчикам Илона рассказала, что знает, как много женщин имеют похожую проблему, поэтому открыто решила рассказать о своем пути.

Гвоздева опубликовала фотографию, на которой позирует в вечернем платье. По словам Илоны, она раньше имела бюст, который ее вполне устраивал, но стресс, рождение детей, большие спортивные нагрузки повлияли на форму груди.

Танцовщица Илона Гвоздева. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

Танцовщица Илона Гвоздева. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

"Думала, когда наконец закончится творческая и физическая фаза и вскармливание детишек, я смогу вернуть или хотя бы приблизиться к желаемой форме. Но случилось как случилось. Зато у меня здоровые детки и я в творческом плане максимально реализована, так что пришло время вспомнить о себе", — пишет танцовщица.

По словам звезды, она за последние годы лишь два раза приближалась к желаемым формам: во время беременности и вскармливания детей. Сейчас Гвоздева решила радикально решить вопрос.

"Когда я поняла, что все возможные природные факторы я испробовала, я начала думать о хирургическом вмешательстве и досконально изучать этот момент. На восприятие, ознакомление и размышления у меня ушло три года. Консультации у многих врачей, разговоры с подругами и бесконечные рассматривания себя в зеркале", — сказала танцовщица.

Ранее участница Spice Girls рассказала, пользовалась ли услугами пластического хирурга.

Напомним, невестка Ким Кардашья продемонстрировала фигуру после того, как избавилась от имплантов.