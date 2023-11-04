Мэттью Перри хотел, чтобы в экранизации его мемуаров снялся известный актер
Голливудский актер Мэттью Перри, умерший в минувшие выходные в возрасте 54 лет, планировал поставить фильм по мотивам собственной биографии "Друзья, любовницы и большая передряга". На роль себя он хотел пригласить американского секс-символа, актера Зака Эфрона.
Об этом со ссылкой на подругу Перри, Афину Кросби, пишет издание People.
Экранизация мемуаров Мэтью Перри
По словам подруги умершего актера, Перри был очень доволен совместной работой с Эфроном над комедией "Папе снова 17", которая вышла в 2009 году. В ней персонаж Мэттью таинственно оказывается снова подростком. Юную версию персонажа сыграл именно Эфрон.
По мнению Перри, 36-летняя звезда "Классного мюзикла" и "Газетника" прекрасно справился бы с задачей представить на экране историю актера, страдающего от многих зависимостей. Кроме того, Перри вообще нравилась идея снова поработать с Эфроном.
Осенью 2022 года Перри признавался, что предлагал Эфрону роль в фильме, сценарий которого он написал. Сначала Перри сам собирался сыграть в картине, но потом осознал, что персонаж должен быть значительно моложе его самого. Впрочем, Эфрон отказался от предложения.
Напомним, ранее мы писали, что мемуары Мэттью Перри стали бестселлером после его смерти и обошли по показателям продаж книгу Бритни Спирс. Также мы рассказывали, что жена Брюса Уиллиса жестко прокомментировала ажиотаж о смерти Мэттью Перри.
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