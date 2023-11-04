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Мэттью Перри хотел, чтобы в экранизации его мемуаров снялся известный актер

4 ноября 2023 10:29
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Мэттью Перри хотел, чтобы в экранизации его мемуаров снялся известный актер
Американский актер Мэттью Перри. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Голливудский актер Мэттью Перри, умерший в минувшие выходные в возрасте 54 лет, планировал поставить фильм по мотивам собственной биографии "Друзья, любовницы и большая передряга". На роль себя он хотел пригласить американского секс-символа, актера Зака Эфрона.

Об этом со ссылкой на подругу Перри, Афину Кросби, пишет издание People.

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По словам подруги умершего актера, Перри был очень доволен совместной работой с Эфроном над комедией "Папе снова 17", которая вышла в 2009 году. В ней персонаж Мэттью таинственно оказывается снова подростком. Юную версию персонажа сыграл именно Эфрон.

По мнению Перри, 36-летняя звезда "Классного мюзикла" и "Газетника" прекрасно справился бы с задачей представить на экране историю актера, страдающего от многих зависимостей. Кроме того, Перри вообще нравилась идея снова поработать с Эфроном.

Осенью 2022 года Перри признавался, что предлагал Эфрону роль в фильме, сценарий которого он написал. Сначала Перри сам собирался сыграть в картине, но потом осознал, что персонаж должен быть значительно моложе его самого. Впрочем, Эфрон отказался от предложения.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Post shared by Zac Efron (@zacefron)

Напомним, ранее мы писали, что мемуары Мэттью Перри стали бестселлером после его смерти и обошли по показателям продаж книгу Бритни Спирс. Также мы рассказывали, что жена Брюса Уиллиса жестко прокомментировала ажиотаж о смерти Мэттью Перри.

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