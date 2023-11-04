Метью Перрі поховали у Лос-Анджелесі — хто приїхав на церемонію. Фото та відео
В Каліфорнії похоронили голлівудського актора Меттью Перрі, який помер тиждень тому у віці 54 років. Церемонія була закритою, втім папараці вдалося сфотографувати гостей та труна, в якому й поховали виконавця ролі Чендлера в популярному серіалі "Друзі".
Про це повідомляють американські ЗМІ, зокрема видання TMZ.
Похорон Метью Перрі
Актора поховали через шість днів під час служби на кладовищі Форест-Лон у Лос-Анджелесі (Каліфорнія). Його заплакана мати Сюзанна Моррісон (84 роки), вітчим та його батько, актор Джон Перрі (82 роки) були від початку до завершення церемонії.
У кадр потрапили й три зірки серіалу "Друзі": Дженніфер Еністон, Ліза Кудроу та Кортні Кокс. Вони прибули до церкви одночасно. Інші двоє акторів культового шоу, Девід Швіммер та Метт Леблан в об’єктивах папараці не значились.
Богослужіння завершилося виконанням пісні Пітера Гебріела Don't Give Up, до якої входять слова: "Бійки не залишилося, чи так здається, я людина, чиї мрії покинули, я змінив своє обличчя. Я змінив своє ім'я, але ніхто не хоче, щоб ти програв".
"На церемонії не було сухих очей. Було багато сліз і сміху. Робили промову лише близькі друзі та родина", — зазначило джерело видання.
Після служби Перрі був похований у темній дерев'яній труні на сімейній церемонії.
Нагадаємо, раніше ми писали, що дружина Брюса Вілліса жорстко прокоментувала галас щодо смерті Метью Перрі. Також ми розповідали, що мемуари Метью Перрі стали бестселером після його смерті і обійшли за показниками продажів книгу Брітні Спірс.
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