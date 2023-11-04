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Метью Перрі поховали у Лос-Анджелесі — хто приїхав на церемонію. Фото та відео

4 листопада 2023 09:36
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Метью Перрі поховали у Лос-Анджелесі — хто приїхав на церемонію. Фото та відео
Похорон голлівудського актора Метью Перрі. Фото: People
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

В Каліфорнії похоронили голлівудського актора Меттью Перрі, який помер тиждень тому у віці 54 років. Церемонія була закритою, втім папараці вдалося сфотографувати гостей та труна, в якому й поховали виконавця ролі Чендлера в популярному серіалі "Друзі". 

Про це повідомляють американські ЗМІ, зокрема видання TMZ.

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Похорон Метью Перрі

Актора поховали через шість днів під час служби на кладовищі Форест-Лон у Лос-Анджелесі (Каліфорнія). Його заплакана мати Сюзанна Моррісон (84 роки), вітчим та його батько, актор Джон Перрі (82 роки) були від початку до завершення церемонії. 

У кадр потрапили й три зірки серіалу "Друзі": Дженніфер Еністон, Ліза Кудроу та Кортні Кокс. Вони прибули до церкви одночасно. Інші двоє акторів культового шоу, Девід Швіммер та Метт Леблан в об’єктивах папараці не значились.

Похорон Перрі
Зірки серіалу "Друзі" на похоронах Метью Перрі. Скриншот: TMZ 

Богослужіння завершилося виконанням пісні Пітера Гебріела Don't Give Up, до якої входять слова: "Бійки не залишилося, чи так здається, я людина, чиї мрії покинули, я змінив своє обличчя. Я змінив своє ім'я, але ніхто не хоче, щоб ти програв".

"На церемонії не було сухих очей. Було багато сліз і сміху. Робили промову лише близькі друзі та родина", — зазначило джерело видання. 

Після служби Перрі був похований у темній дерев'яній труні на сімейній церемонії.

Похорон Перрі
Прощання з Метью Перрі. Фото: TMZ
Похорон Перрі
Близькі Метью Перрі на кладовищі. Фото: TMZ
Похорон Перрі
Церква, в якій прощалися з Метью Перрі. Фото: TMZ

Нагадаємо, раніше ми писали, що дружина Брюса Вілліса жорстко прокоментувала галас щодо смерті Метью Перрі. Також ми розповідали, що мемуари Метью Перрі стали бестселером після його смерті і обійшли за показниками продажів книгу Брітні Спірс.

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