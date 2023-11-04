Мэттью Перри похоронили в Лос-Анджелесе — кто приехал на церемонию. Фото и видео
В Калифорнии прошли похороны голливудского актера Мэттью Перри, скончавшегося неделю назад в возрасте 54 лет. Церемония была закрытой, впрочем, папарацци удалось сфотографировать гостей и гроб, в котором и похоронили исполнителя роли Чендлера в популярном сериале "Друзья".
Об этом сообщают американские СМИ, в часности издание TMZ.
Похороны Мэттью Перри
Актера похоронили через шесть дней во время службы на кладбище Форест-Лон в Лос-Анджелесе (Калифорния). Его заплаканная мать Сюзанна Моррисон (84 года), отчим и его отец, актер Джон Перри (82 года) были от начала до завершения церемонии.
В кадр попали и три звезды сериала "Друзья": Дженнифер Энистон, Лиза Кудроу и Кортни Кокс. Они прибыли в церковь одновременно. Остальные два актера культового шоу, Дэвид Швиммер и Мэтт Леблан в объективах папарацци не числились.
Богослужение завершилось исполнением песни Питера Гебриэла Don't Give Up, в которую входят слова: "Драки не осталось, так кажется, я человек, чьи мечты покинули, я изменил свое лицо. Я изменил свое имя, но никто не хочет, чтобы ты проиграл".
"На церемонии не было сухих глаз. Было много слез и смеха. Говорили речь только близкие друзья и семья", — отметил источник.
После службы Перри был похоронен в темном деревянном гробу на семейной церемонии.
Напомним, ранее мы писали, что жена Брюса Уиллиса жестко прокомментировала ажиотаж вокруг смерти Мэттью Перри. Также мы рассказывали, что мемуары Мэттью Перри стали бестселлером после его смерти и обошли по показателям продаж книгу Бритни Спирс.
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