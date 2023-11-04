Мэттью Перри похоронили в Лос-Анджелесе — кто приехал на церемонию. Фото и видео

Похороны голливудского актера Мэттью Перри. Фото: People

В Калифорнии прошли похороны голливудского актера Мэттью Перри, скончавшегося неделю назад в возрасте 54 лет. Церемония была закрытой, впрочем, папарацци удалось сфотографировать гостей и гроб, в котором и похоронили исполнителя роли Чендлера в популярном сериале "Друзья".

Об этом сообщают американские СМИ, в часности издание TMZ.

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Актера похоронили через шесть дней во время службы на кладбище Форест-Лон в Лос-Анджелесе (Калифорния). Его заплаканная мать Сюзанна Моррисон (84 года), отчим и его отец, актер Джон Перри (82 года) были от начала до завершения церемонии.

В кадр попали и три звезды сериала "Друзья": Дженнифер Энистон, Лиза Кудроу и Кортни Кокс. Они прибыли в церковь одновременно. Остальные два актера культового шоу, Дэвид Швиммер и Мэтт Леблан в объективах папарацци не числились.

Звезды сериала "Друзья" на похоронах Мэттью Перри. Скриншот: TMZ

Богослужение завершилось исполнением песни Питера Гебриэла Don't Give Up, в которую входят слова: "Драки не осталось, так кажется, я человек, чьи мечты покинули, я изменил свое лицо. Я изменил свое имя, но никто не хочет, чтобы ты проиграл".

"На церемонии не было сухих глаз. Было много слез и смеха. Говорили речь только близкие друзья и семья", — отметил источник.

После службы Перри был похоронен в темном деревянном гробу на семейной церемонии.

Прощание с Мэттью Перри. Фото: TMZ

Близкие Мэттью Перри на кладбище. Фото: TMZ

Церковь, в которой прощались с Мэттью Перри. Фото: TMZ

Напомним, ранее мы писали, что жена Брюса Уиллиса жестко прокомментировала ажиотаж вокруг смерти Мэттью Перри. Также мы рассказывали, что мемуары Мэттью Перри стали бестселлером после его смерти и обошли по показателям продаж книгу Бритни Спирс.