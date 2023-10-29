Мэтью Перри уже был на грани смерти — подробности борьбы актера за жизнь

Американский актер Мэтью Перри. Фото: Google

Смерть американского актера Мэттью Перри — тема номер один в мировом шоу-бизнесе. Звезде культового сериала "Друзья" было всего 54 года. Впрочем, у актера диагностировали не мало проблем со здоровьем и он уже был на грани смерти.

Новини.LIVE расскажет, что Мэттью рассказывал по этому поводу.

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Исполнитель роли Чендлера в сериале "Друзья" успел при жизни презентовать свои мемуары "Друзья, любовники и ужасная вещь", в которых, в частности, рассказал о многолетней борьбе с алкогольной и наркотической зависимостями. От злоупотребления запретными веществами у него возникли проблемы со здоровьем. Врачи диагностировали у Перри перфорацию желудочно-кишечного тракта.

Лечение было не только продолжительным, но и на грани выживания. Мэтью провел две недели в коме. А по выходу из нее еще пять месяцев в медицинском учреждении.

"Врачи сказали семье, что есть только 2% выжить. Меня подключили к аппарату ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация. — Ред.), который помогает работать легким и сердцу. Обычно после такого не выживают", — рассказывал Мэттью.

Мэттью Перри имел проблемы со здоровьем. Фото: Google

Тогда голливудский актер признался, что пребывание на грани жизни и смерти изменило его мировоззрение.

"Той ночью пять человек были подключены к аппарату ЭКМО. Остальные четверо умерли, а я выжил. Итак, главный вопрос в том, почему? Почему именно я? Должна быть какая-то причина", — признался в одном из интервью Перри.

За год до кончины Перри поведал, что ему пришлось проходить курс реабилитации 15 раз. Впервые в 1997-м, а затем в 2001 и 2011 годах. Когда ему удалось справиться с зависимостями, Мэтью не уточнял. Впрочем, признался — на борьбу с зависимостями он потратил 9 млн долларов.

Отметим, что Мэттью умер, предварительно, от остановки сердца в джакузи, в котором и утонул.

Напомним, ранее мы показывали последние фото, сделавшие папарацци незадолго до смерти Мэтью Перри. Также мы рассказывали, что скончался американский актер и звезда фильмов "Рокки".