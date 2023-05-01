Мэтт Дэймон записал трогательное видеообращение к украинцам

Американский актер Мэтт Дэймон. Фото: Instagram/matt_damon_official

Мировые звезды продолжают поддерживать Украину. Американский актер, продюсер, обладатель премий "Оскар" и "Золотой глобус" (за лучший сценарий) Мэтт Дэймон записал трогательное обращение к украинскому народу.

Видео появилось на Facebook странице фандрайзинговой платформы UNITED24.

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52-летний голливудский актер записал видеообращение на одном из небоскребов в Нью-Йорке (США).

"Это Мэтт Дэймон с посланием любви, уважения и солидарности со всеми нашими братьями и сестрами в Украине. Мы с вами сегодня, мы с вами всегда", — лаконично сказал Дэймон.

Напомним, ранее мы писали, что американская актриса, звезда сериалов "Дни нашей жизни" и "Милые обманщики", модель и певица Эшли Бенсон, записала трогательное обращение к украинскому народу. Также мы Бен рассказывали, что голливудский актер Бен Аффлек признался, на что он и Мэтт Дэймон в молодости потратили 600 тысяч долларов гонорара за сценарий оскароносного фильма.