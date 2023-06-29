"Мы можем потерять ее": родственники Мадонны прокомментировали госпитализацию певицы

Певица Мадонна. Фото: Google

В минувшие выходные американскую певицу Мадонну доставили в реанимацию. У 64-летней поп-королевы развилась серьезная бактериальная инфекция. Артистка не выходит на связь в своих соцсетях. Госпитализацию Мадонны прокомментировали ее близкие родственники.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Комментарий от семьи

Один из родственников рассказал британскому таблоиду, что семья титулованной певицы не ожидала такого хода событий и готовилась к худшему.

"Последние несколько дней никто не знал, в какую сторону все вернется. Поэтому с субботы все держалось в секрете. Все считали, что мы можем потерять ее, и это была реальность", — шокировал заявлением родственник певицы.

Он также отметил, что последние месяцы Мадонна интенсивно готовилась к предстоящему мировому туру, посвященному 40-летию карьеры. По словам окружения, певица работала шесть дней в неделю. Первый из 84 концертов артистка должна была отыграть уже 15 июля в Торонто (Канада).

"Она думает, что все еще молода, хотя на самом деле это не так. Ей кажется, что она может справиться со всем. Все, включая тур, сейчас отошло на второй план, и никому не разрешается даже вспоминать о работе рядом с ней. Потому что она будет нервничать, так как ставит свою карьеру и славу выше своего здоровья до самой смерти", — подытожил родственник.

Напомним, ранее мы писали, что продюсер альбомов Майкла Джексона, 90-летний американский композитор, аранжировщик Квинси Джонс попал в больницу. Также мы рассказывали, что британской актрисе и модели Кари Делевинь помогает держать психическое состояние в норме.