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"Мы можем потерять ее": родственники Мадонны прокомментировали госпитализацию певицы

29 июня 2023 18:58
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
"Мы можем потерять ее": родственники Мадонны прокомментировали госпитализацию певицы
Певица Мадонна. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В минувшие выходные американскую певицу Мадонну доставили в реанимацию. У 64-летней поп-королевы развилась серьезная бактериальная инфекция. Артистка не выходит на связь в своих соцсетях. Госпитализацию Мадонны прокомментировали ее близкие родственники.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Комментарий от семьи

Один из родственников рассказал британскому таблоиду, что семья титулованной певицы не ожидала такого хода событий и готовилась к худшему.

"Последние несколько дней никто не знал, в какую сторону все вернется. Поэтому с субботы все держалось в секрете. Все считали, что мы можем потерять ее, и это была реальность", — шокировал заявлением родственник певицы.

Он также отметил, что последние месяцы Мадонна интенсивно готовилась к предстоящему мировому туру, посвященному 40-летию карьеры. По словам окружения, певица работала шесть дней в неделю. Первый из 84 концертов артистка должна была отыграть уже 15 июля в Торонто (Канада).

"Она думает, что все еще молода, хотя на самом деле это не так. Ей кажется, что она может справиться со всем. Все, включая тур, сейчас отошло на второй план, и никому не разрешается даже вспоминать о работе рядом с ней. Потому что она будет нервничать, так как ставит свою карьеру и славу выше своего здоровья до самой смерти", — подытожил родственник.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По post shared by Madonna (@madonna)

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