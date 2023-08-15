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"Мифологическая богиня": Евгений Клопотенко о своем отношении к Елене Зеленской

15 августа 2023 15:20
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Евгений Клопотенко удивил своим отношением к Елене Зеленской – откровенное заявление
Шеф-повар Евгений Клопотенко с супругой президента Украины Владимира Зеленского Еленой в программе "ТСН". Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Известный украинский шеф-повар, блогер и ведущий Евгений Клопотенко рассказал, как он относится к первой леди страны, супруге президента Владимира Зеленского. Он рассказал, какое у него отношение к Елене Зеленской именно во время войны.

Об этом Евгений Клопотенко рассказал во время интервью каналу "РБК-Украина" в YouTube.

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Отношение Евгения Клопотенко к Елене Зеленской

Стоит отметить, что украинский шеф-повар имел большой опыт общения с женой Владимира Зеленского. Более того, он даже работал вместе с Еленой Зеленской, когда они вместе придумывали новое меню для украинских учебных заведений.

Евгений Клопотенко
Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Евгений признается, что его довольно часто спрашивают, как он относится к первой леди страны. Если раньше он крайне сдержанно высказывался о своей работе с Еленой Зеленской, то сейчас украинский шеф-повар удивил своим заявлением.

Слушая Евгения Клопотенко, можно заметить, что в его заявлении видно не только сильное уважение к первой леди страны, но и явную симпатию к супруге украинского президента. Более того, украинский шеф-повар рассказал, с кем у него ассоциируется Елена Зеленская.

"Зеленская мне нравится. Образ мифологической богини, для которой у меня нет названия. Елена — мифологическая богиня. Как-то так я ее ассоциирую", — отметил известный украинский шеф-повар, блогер и телеведущий Евгений Клопотенко.

Сотрудничество с Еленой Зеленской

Не так давно украинский повар высказывался по поводу совместного с Еленой Зеленской проекта по введению нового меню в украинских школах. По мнению Евгения, она является очень позитивным и открытым человеком.

Елена Зеленская
Первая леди страны Елена Зеленская на презентации нового школьного меню. Фото: скриншот с YouTube

Он рассказал о том, как он с ней общался во время совместной работы, и признался, виделся ли он с ней. Также Евгений отметил, что Елена Зеленская может быть и другой, но об этом знает только ее муж, президент Украины Владимир Зеленский.

"У меня нет ее номера телефона. Я пересылаю ее команде, а потом ее команда от нее мне пересылает сообщения. Мы так общаемся. Мы видимся с ней в рабочих группах. Иногда с ней говорим. Она, по-моему, очень положительная и очень мне симпатизирует, потому что очень открыта. Возможно, это ее образ. Никто не знает, кроме президента", — заявлял Евгений Клопотенко.

Напомним, мы писали о том, что шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал, как усовершенствовать свой уровень владения украинским языком.

Ранее мы рассказывали о том, что блогер Евгений Клопотенко объявил о языковом эксперименте.

Также мы сообщали, что шеф-повар и телеведущий Евгений Клопотенко попал в громкий скандал.

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