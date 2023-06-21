Мік Джаггер продає розкішний маєток, подарований юній коханій
Соліст Rolling Stones Мік Джаггер виставив на продаж будинок у Флориді. Зірка свого часу придбав нерухомість своєї коханій, балерині Мелані Хамрік.
Про це пише Daily Mail.
Щедрий подарунок
Співак та значно молодша за нього кохана планують отримати за нерухомість $3.4 мільйони. Артист також зробив ремонт у маєтку на 300 тисяч доларів.
У будинку 4 спальні кімнати, басейн із солоною водою, три балкони та доступ до елітного клубу.
Джаггер придбав будинок за маже два мільйони доларів у 2020 році. Співак подарував маєток коханій, яка народила йому сина. Нерухомість досі зареєстрована на її ім'я. Джаггер з родиною живе у Нью-Йорку, але під час пандемії оселився у Флориді.
Нагадаємо, акторка Гвінет Пелтроу та її чоловік Бред Фалчак нарешті завершили реконструкцію свого еко-маєтку. Роботи тривали 7 років. Будинок має басейн олімпійського розміру, два гостьових будиночка, 4 спальні та 4 ванні кімнати.
Раніше стало відомо, що до будинку актора Пірса Броснана увірвався грабіжник. Все що встиг зробити зловмисник — помитися.