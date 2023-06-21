Мік Джаггер продає розкішний маєток, подарований юній коханій

Співак Мік Джаггер. Фото: instagram.com/mickjagger/

Соліст Rolling Stones Мік Джаггер виставив на продаж будинок у Флориді. Зірка свого часу придбав нерухомість своєї коханій, балерині Мелані Хамрік.

Про це пише Daily Mail.

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Співак та значно молодша за нього кохана планують отримати за нерухомість $3.4 мільйони. Артист також зробив ремонт у маєтку на 300 тисяч доларів.

Будинок, в якому жив Мік Джаггер з коханою. Фото: The Grosby Group/BACKGRID

Будинок, в якому жив Мік Джаггер з коханою. Фото: The Grosby Group/BACKGRID

Будинок, в якому жив Мік Джаггер з коханою. Фото: The Grosby Group/BACKGRID

Будинок, в якому жив Мік Джаггер з коханою. Фото: The Grosby Group/BACKGRID

Будинок, в якому жив Мік Джаггер з коханою. Фото: The Grosby Group/BACKGRID

Будинок, в якому жив Мік Джаггер з коханою. Фото: The Grosby Group/BACKGRID

Будинок, в якому жив Мік Джаггер з коханою. Фото: The Grosby Group/BACKGRID

У будинку 4 спальні кімнати, басейн із солоною водою, три балкони та доступ до елітного клубу.

Джаггер придбав будинок за маже два мільйони доларів у 2020 році. Співак подарував маєток коханій, яка народила йому сина. Нерухомість досі зареєстрована на її ім'я. Джаггер з родиною живе у Нью-Йорку, але під час пандемії оселився у Флориді.

Нагадаємо, акторка Гвінет Пелтроу та її чоловік Бред Фалчак нарешті завершили реконструкцію свого еко-маєтку. Роботи тривали 7 років. Будинок має басейн олімпійського розміру, два гостьових будиночка, 4 спальні та 4 ванні кімнати.

Раніше стало відомо, що до будинку актора Пірса Броснана увірвався грабіжник. Все що встиг зробити зловмисник — помитися.