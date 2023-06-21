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Мик Джаггер продает роскошное поместье, подаренное возлюбленной, гараздо младше его

21 июня 2023 20:14
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Мик Джаггер продает роскошное поместье, подаренное юной любимой
Певец Мик Джаггер. Фото: instagram.com/mickjagger/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Солист Rolling Stones Мик Джаггер выставил на продажу дом во Флориде. Звезда в свое время приобрел недвижимость своей возлюбленной, балерине Мелани Хамрик.

Об этом пишет Daily Mail.

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Певец и гораздо младше его возлюбленная планируют выручить за недвижимость $3.4 миллиона. Артист также сделал ремонт в имении на 300 тысяч долларов.

 

Дом, где жил Мик Джаггер с возлюбленной. Фото: The Grosby Group/BACKGRID

 

Дом, где жил Мик Джаггер с возлюбленной. Фото: The Grosby Group/BACKGRID

 

Дом, где жил Мик Джаггер с возлюбленной. Фото: The Grosby Group/BACKGRID

 

Дом, где жил Мик Джаггер с возлюбленной. Фото: The Grosby Group/BACKGRID

 

Дом, где жил Мик Джаггер с возлюбленной. Фото: The Grosby Group/BACKGRID

 

Дом, где жил Мик Джаггер с возлюбленной. Фото: The Grosby Group/BACKGRID

 

Дом, где жил Мик Джаггер с возлюбленной. Фото: The Grosby Group/BACKGRID

В доме 4 спальные комнаты, бассейн с соленой водой, три балкона и доступ к элитному клубу.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мелония Хамрик (@melhamrick)

Джаггер приобрел особняк за почти два миллиона долларов в 2020 году. Певец подарил имение возлюбленной, которая родила ему сына. Недвижимость до сих пор зарегистрирована на ее имя. Джаггер с семьей живет в Нью-Йорке, но во время пандемии поселился во Флориде.

Напомним, актриса Гвинет Пэлтроу и ее муж Брэд Фалчак наконец-то завершили реконструкцию своего эко-поместья. Работы продолжались 7 лет. Дом имеет бассейн олимпийского размера, два гостевых домика, 4 спальни и 4 ванные комнаты.

Ранее стало известно, что в дом актера Пирса Броснана ворвался грабитель. Все что успел сделать злоумышленник – помыться.

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