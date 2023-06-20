Олімпійський басейн та зіркові сусіди: фантастичний еко-маєток Гвінет Пелтроу після реконструкції

Акторка Гвінет Пелтроу. Фото: instagram.com/gwynethpaltrow/

Акторка Гвінет Пелтроу та її чоловік Бред Фалчак нарешті завершили реконструкцію свого еко-маєтку. Роботи тривали 7 років.

Про це пише Daily Mail.

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Будинок має басейн олімпійського розміру, два гостьових будиночка, 4 спальні та 4 ванні кімнати.

Будинок Гвінет Пелтроу. Фото: BackGrid

"Масажна кімната, сауна, джакузі, бар, винний льох — і це лише підвал", — ділиться ріелтор, який провів у будинку годину.

Акторка з чоловіком придбали маєток за $4.9 мільйони в 2016 році. Ще тоді було зрозуміло, що будинок потребує роботи. Подружжя також встановили 60 сонячних панелей та висадили багато дерев.

Будинок Гвінет Пелтроу під час реконструкції. Фото: BackGrid

Будинок Гвінет Пелтроу. Фото: BackGrid

Будинок Гвінет Пелтроу. Фото: BackGrid

Серед зіркових сусідів у Монтесіто: принц Гаррі та Меган Маркл, Опра Вінфрі та багато інших. Серед останніх сусідів, які переїхали у Монтесіто, соліст Maroon 5 Адам Левін та його дружина-модель Бегаті Прінслоу. Зірки придбали маєток за $22.7 мільйони. У будинку, побудованому у 1923 році, 9 спальних кімнат та 11 ванних.

Дім Пелтроу описують як "прихований від сторонніх очей куточок раю, створений для тих, хто не хоче залишати домівку".

Раніше сусіди жалілися на акторку, через те що вона будує будинок, який буде занадто великим і затулятиме іншим гарний вид.

Також у Гвінет Пелтроу будинки у Нью-Йорку та Лондоні.

Зірка має двох дітей, доньку Еппл та сина Мозеса від музиканта Кріса Матіна. Пелтроу та Мартін були разом з 2003 року, але у 2014 розлучилися. Пара залишилася друзями, а фронтмен Coldplay почав зустрічатися з акторкою Дакотою Джонсон. Пелтроу вийшла заміж з продюсера Бреда Фалчака у липні 2018 року.

Нагадаємо, донька акторки Гвінет Пелтроу здивувала підписників яскравим образом. Дівчина приміряла легендарну сукню своєї зіркової мами.

Раніше Гвінет Пелтроу привернула увагу до свого модного бренду у відвертий спосіб. Зірка запросила фоловерів на разпродаж власним провокативним фото.