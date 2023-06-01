Мик Джаггер и Клинт Иствуд: с кем крутила романы беременная избранница Аль Пачино
Актер Аль Пачино скоро станет отцом ребенка от избранницы, которая его на 53 младше. Разница в возрасте никогда не была препятствием в отношениях для 29-летней Нур Альфалла.
Об этом пишет Daily Mail.
Западные СМИ убеждают, что у Нур к Аль Пачино только меркантильный интерес. В прошлом девушка встречалась со звездами гораздо старше ее. В кавалеры Нур записывали известных музыкантов и бизнесменов.
Мик Джаггер, 79 лет
С Миком Джаггером Нур начала встречаться в 2017 году. Во время тура Rolling Stone в Франции. Пара отдыхала вместе в квартире Мика и ужинала в дорогих ресторанах.
"Мик имеет до сих пор свой неповторимый шарм, но даже его коллеги по бэнду были удивлены, что Нур была с ним. Она уверенна в себе и имеет прекрасное образование, поэтому естественно чувствовало себя в его компании, куда бы они ни пошли», — говорит инсайдер.
Сама девушка убеждала в искренности своих чувств.
"Возраст не имеет значения для меня. Сердце не знает, что видит оно знает, что чувствует. Это были мои первые отношения, я была счастлива", — прокомментировала отношения Нур.
Николас Берггрюэн, 61 год
Миллиардер Николасс Берггрюэн был замечен с Нур в апреле 2018 года, когда, по слухам, у нее был еще роман с Джаггером.
Нур отметила день рождения в компании с бизнесменом и отправилась с ним в путешествие в Италию, Францию, Сен-Тропе и на Капри. Последний совместный выход пары был в 2020 году.
Клинт Иствуд, 93 года
Слухи о романе Нур и Клинта начались в 2019 году. Пару видели вместе в машине знаменитости после свидания. Хотя сама Нур уверяла, что у них с актером только дружба.
Сейчас Нур находится на последних сроках беременности от актера Аль Пачино. Некоторые утверждали, что Нур скрывала беременность от актера длительное время. Но друзья пары убеждают в искренности чувств Нур.
"Она хотела долго ребенка, Аль очень счастлив. Их чувства взаимны. Нур из состоятельной семьи, но и сама много работала для своего достатка", — делится инсайдер.
Напомним, в этом году у опытных голливудских актеров настоящий бейби-бум. Так, недавно 79-летний Роберт Де Ниро в седьмой раз стал отцом. Готовится стать отцом и 83-летний Аль Пачино.
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