Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Мик Джаггер и Клинт Иствуд: с кем крутила романы беременная избранница Аль Пачино arrow

Мик Джаггер и Клинт Иствуд: с кем крутила романы беременная избранница Аль Пачино

1 июня 2023 14:18
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Мик Джаггер и Клинт Иствуд: с кем крутила романы беременная избранница Аль Пачино
Нур Альфалл. Фото: instagram.com/nooralfallah/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актер Аль Пачино скоро станет отцом ребенка от избранницы, которая его на 53 младше. Разница в возрасте никогда не была препятствием в отношениях для 29-летней Нур Альфалла.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Западные СМИ убеждают, что у Нур к Аль Пачино только меркантильный интерес. В прошлом девушка встречалась со звездами гораздо старше ее. В кавалеры Нур записывали известных музыкантов и бизнесменов.

Мик Джаггер, 79 лет

С Миком Джаггером Нур начала встречаться в 2017 году. Во время тура Rolling Stone в Франции. Пара отдыхала вместе в квартире Мика и ужинала в дорогих ресторанах.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Noor (@nooralfallah)

"Мик имеет до сих пор свой неповторимый шарм, но даже его коллеги по бэнду были удивлены, что Нур была с ним. Она уверенна в себе и имеет прекрасное образование, поэтому естественно чувствовало себя в его компании, куда бы они ни пошли», — говорит инсайдер.

Сама девушка убеждала в искренности своих чувств.

"Возраст не имеет значения для меня. Сердце не знает, что видит оно знает, что чувствует. Это были мои первые отношения, я была счастлива", — прокомментировала отношения Нур.

Николас Берггрюэн, 61 год

Миллиардер Николасс Берггрюэн был замечен с Нур в апреле 2018 года, когда, по слухам, у нее был еще роман с Джаггером.

Нур отметила день рождения в компании с бизнесменом и отправилась с ним в путешествие в Италию, Францию, Сен-Тропе и на Капри. Последний совместный выход пары был в 2020 году.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Noor (@nooralfallah)

Клинт Иствуд, 93 года

Слухи о романе Нур и Клинта начались в 2019 году. Пару видели вместе в машине знаменитости после свидания. Хотя сама Нур уверяла, что у них с актером только дружба.

Сейчас Нур находится на последних сроках беременности от актера Аль Пачино. Некоторые утверждали, что Нур скрывала беременность от актера длительное время. Но друзья пары убеждают в искренности чувств Нур.

"Она хотела долго ребенка, Аль очень счастлив. Их чувства взаимны. Нур из состоятельной семьи, но и сама много работала для своего достатка", — делится инсайдер.

Напомним, в этом году у опытных голливудских актеров настоящий бейби-бум. Так, недавно 79-летний Роберт Де Ниро в седьмой раз стал отцом. Готовится стать отцом и 83-летний Аль Пачино.

Ранее стало известно, что украинская блог с двумя миллионами фолловеров Саша Бо в третий раз станет мамой.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

07:29Генштаб назвал основные направления, на которых концентрируются оккупанты

Новость с фото

16:44 Иранская модель посетила Каннский кинофестиваль в "платье-виселице"

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас