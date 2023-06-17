Міка Ньютон як принцеса відсвяткувала річницю весілля з америанцем

Співачка Міка Ньютон. Фото: instagram.com/mikanewton/

Співачка Міка Ньютон нещодавно відзначила річницю весілля. Зірка влаштувала справжнє казкове святкування.

Фото та відео з подорожі артистка опублікувала у своєму Instagram.

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Казковий відпочинок

Міка Ньютон наразі проживає в США. 5 років тому артистка вийшла заміж за власника модельного агентства Кріса Сааведра. Цього року важливу дату пара поїхала святкувати у Лос-Вегас.

В колоритному готелі оздобленому у венеціанському стилі, Міка влаштувала розкішну фотосесію. Зірка приміряла пишну сукню червоного кольору та покаталася на гондолі.

"Почуваюся наче принцеса", — підписала світлину Міка.

Фоловери засипали знаменитість комплементами, а моделі Сніжана Онопка та Аліна Байкова відзначили красу образу артистки.

Міка зізналася, що ніколи не вдалася до уколів краси:

"Я завжди піклувалася про свою шкіру. Дуже мало засмагала на сонці, контролювала сон, не вживала алкоголь. Все це допомогло мені в 37 років виглядати значно молодше. Я ходжу раз на рік до косметолога. Не роблю ніякі процедури, ніколи нічого не колола. Я чесно вже цим почала пишатися", — сказала співачка і додала, що раз на рік робить лише чистку шкіри обличчя.

Нагадаємо, співачка Міка Ньютон свого часу записала кілька пісень для російського серіалу "Кадетсво". Та сьогодні зірка інакше дивиться на свою роботу у проєкті.

Раніше Брітні Спірс та її чоловік Сем Асгарі святкують першу річницю шлюбу. З цієї нагоди актор та фітнес-тренер романтично привітав співачку.