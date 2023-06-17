Мика Ньютон как принцесса отпраздновала годовщину свадьбы с американцем
Певица Мика Ньютон недавно отметила годовщину свадьбы. Звезда устроила настоящее сказочное празднование.
Фото и видео из путешествия артистка опубликовала в своем Instagram.
Сказочный отдых
Мика Ньютон сейчас проживает в США. 5 лет назад артистка вышла замуж за владельца модельного агентства Криса Сааведра. В этом году важную дату пара уехала праздновать в Лос-Вегас.
В колоритной гостинице, украшенной в венецианском стиле, Мика устроила роскошную фотосессию. Звезда примеряла пышное платье красного цвета и покаталась на гондоле.
"Чувствую себя как принцесса", — подписала фотографию Мика.
Фоловеры засыпали знаменитость комплементами, а модели Снежана Онопка и Алина Байкова отметили красоту образа артистки.
Мика призналась, что никогда не прибегла к уколам красоты:
"Я всегда заботилась о своей коже. Очень мало загорала на солнце, контролировала сон, не употребляла алкоголь. Все это помогло мне в 37 лет выглядеть гораздо моложе. Я хожу раз в год к косметологу. Не делаю никаких процедур, никогда ничего не колола. Я честно уже этим начала гордиться", — сказала певица и добавила, что раз в год делает только чистку кожи лица.
Напомним, певица Мика Ньютон в свое время записала несколько песен для российского сериала "Кадетсво". Сегодня звезда иначе смотрит на свою работу в проекте.
Ранее Бритни Спирс и ее муж Сэм Асгари отмечают первую годовщину брака. По этому случаю актер и фитнес-тренер поздравил певицу.