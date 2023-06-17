Мика Ньютон как принцесса отпраздновала годовщину свадьбы с американцем

Певица Мика Ньютон. Фото: instagram.com/mikanewton/

Певица Мика Ньютон недавно отметила годовщину свадьбы. Звезда устроила настоящее сказочное празднование.

Фото и видео из путешествия артистка опубликовала в своем Instagram.

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Сказочный отдых

Мика Ньютон сейчас проживает в США. 5 лет назад артистка вышла замуж за владельца модельного агентства Криса Сааведра. В этом году важную дату пара уехала праздновать в Лос-Вегас.

В колоритной гостинице, украшенной в венецианском стиле, Мика устроила роскошную фотосессию. Звезда примеряла пышное платье красного цвета и покаталась на гондоле.

"Чувствую себя как принцесса", — подписала фотографию Мика.

Фоловеры засыпали знаменитость комплементами, а модели Снежана Онопка и Алина Байкова отметили красоту образа артистки.

Мика призналась, что никогда не прибегла к уколам красоты:

"Я всегда заботилась о своей коже. Очень мало загорала на солнце, контролировала сон, не употребляла алкоголь. Все это помогло мне в 37 лет выглядеть гораздо моложе. Я хожу раз в год к косметологу. Не делаю никаких процедур, никогда ничего не колола. Я честно уже этим начала гордиться", — сказала певица и добавила, что раз в год делает только чистку кожи лица.

Напомним, певица Мика Ньютон в свое время записала несколько песен для российского сериала "Кадетсво". Сегодня звезда иначе смотрит на свою работу в проекте.

Ранее Бритни Спирс и ее муж Сэм Асгари отмечают первую годовщину брака. По этому случаю актер и фитнес-тренер поздравил певицу.