Мика Ньютон поделилась секретом своей красоты

Певица Мика Ньютон. Фото: instagram.com/mikanewton/

Певица Мика Ньютон откровенно делится с подписчиками подробностями своей жизни. Звезда недавно призналась, что гордится, что до сих пор не делала уколы красоты.

Об этом Мика рассказала в Instagram Stories.

Читайте также:

На вопрос, как ей удается сохранять фарфоровый цвет кожи, певица ответила:

"Я всегда заботилась о своей коже. Очень мало загорала на солнце, контролировала сон, не употребляла алкоголь. Все это помогло мне в 37 лет выглядеть гораздо моложе. Я хожу раз в год к косметологу. Не делаю никаких процедур, никогда ничего не колола. Я честно уже этим начала гордиться», — написала певица и добавила, что ежегодно делает только чистку кожи лица.

Певица Мика Ньютон. Фото: instagram.com/mikanewton/

Мика несколько лет назад откровенно рассказала, что поборола онкологию. Теперь звезда должна регулярно наведываться к врачу, чтобы проверять, не вернулась ли болезнь.

На днях артистка поделилась фото из клиники, где проходила медосмотр.

"Каждый раз, когда я должна идти в онкологический центр, я не могу поверить, что это часть моей жизни...я думала сегодня, что мне нужно еще полтора года наведываться на чек-апы, и потом я будто стану выпускницей этой школы жизни. Каждый раз, когда я здесь, все очень эмоционально, много мыслей в голове. Мы счастливы жить эту жизнь, и неважно насколько она трудна" , — написала Мика.

Напомним, Мика Ньютон в свое время записала несколько песен для российского сериала "Кадетсво". Сегодня звезда иначе смотрит на свою работу в проекте.

Ранее на песенном конкурсе "Евровидение" в этом году победила певица из Швеции Loreen. Она исполнила песню Tattoo. Вокруг исполнительницы вспыхнул конфликт. Loreen обвиняют в плагиате песни. Среди одних из версий песня Мики Ньютон "В плену".