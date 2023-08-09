Продюсер Олі Полякової висловив свою думку про Потапа – що він думає про нього

Співачка Оля Полякова зі своїм продюсером Михайлом Ясинським на відкритті Одеського міжнародного кінофестивалю. Фото: instagram.com/p/CW3XEA_NYwT/?hl=uk

Підприємець у сфері шоу-бізнесу та продюсер співачки Олі Полякової Михайло Ясинський висловився про українських зірок під час війни. Український продюсер розповів, що він думає про артистів, зокрема, про репера та заслуженого артиста України Потапа.

Про це Михайло Ясинський розповів під час інтерв’ю Славі Дьоміну в YouTube.

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Думка Михайла Ясинського про українських зірок

Український продюсер розповів, що він думає про поведінку зірок під час повномасштабної війни. За думкою Михайла Ясинського, який є продюсером співачки Олі Полякової, деякі популярні зірки так і не змогли звикнути до реалій війни.

Співачка Оля Полякова зі своїм продюсером Михайлом Ясинським на презентації "Всеукраїнської професійної спілки працівників музичної індустрії". Фото: ТСН

Чоловік зазначив, що під час війни популярність деяких зірок дещо змінюється, та ті, хто був на піку до цього, може зараз "опуститися в очах" українців. За словами українського продюсера, зараз світ зовсім став іншим.

"Хтось рефлексує, хтось себе шукає, хтось загубився. Але для першого ешелону артистів відбувається те саме, що відбувається для тих, хто вчора був у другому, а опинився в третьому. Хто був у четвертому — опинився в другому. Яким буде завтрашній день — ось, що мене цікавить. Не може бути вершини, яка була до цього. Світ змінився", — каже український продюсер Михайло Ясинський.

Що продюсер Олі Полякової думає про Потапа?

Михайло Ясинський стверджує, що відомий репер, продюсер та заслужений артист України Потап, який тільки нещодавно повернувся до України, сьогодні теж не зміг адаптуватися під умови війни. За словами чоловіка, український репер повністю себе загубив.

Український репер Потап у програмі #2POPОDCAST. Фото: скриншот з YouTube

Продюсер української співачки Олі Полякової стверджує, що зараз це не має відношення до "першого ешелону артистів".

"Мені шкода, що Потап загубився. А в мене відчуття, не знаю, чи він пересидів. Це окреме питання до Олексія Потапенка. До першого ешелону артистів це не має ніякого відношення взагалі. Це питання особисто до нього", — також зазначив Михайло Ясинський.

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