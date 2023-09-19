Почему лидер группы Звери изменил мнение об Украине – продюсер Ясинский объяснил

Продюсер Оли Поляковой Михаил Ясинский во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Музыкальный продюсер Михаил Ясинский высказался про солиста группы "Звери" Романа Билыка. В частности, мужчина поделился своим мнением по поводу того, что лидер российской группы внезапно поменял свое отношение к Украине.

Об этом Михаил Ясинский рассказал во время интервью Славе Демину в YouTube.

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Почему Роман Билык изменил мнение об Украине

Продюсер украинской певицы Оли Поляковой Михаил Ясинский объяснил, почему солист российской группы вдруг по-другому начал думать об Украине. Мужчина назвал несколько возможных причин, по которым он изменил мнение об Украине.

"Что-то там такое произошло, связанное с деньгами, или что-то очень личное. Например, убили какого-то друга или брата, потому что для меня это очень странная позиция. Или какая-то история, связанная с деньгами, какой-то компромат или какие-то угрозы", — объяснил Михаил Ясинский.

Продюсер Михаил Ясинский на интервью у Славы Демина. Фото: скриншот из YouTube

Также музыкальный продюсер рассказал о том, каким был украинский шоу-бизнес много лет назад и как живет сейчас российский.

"Лет 15 назад у украинского артиста работа была два раза за четыре года: выборы президентские и выборы парламентские. "Я не знаю, как там будет, но заработаю я на выборах". Такого уже давно нет, а они так еще живут", — отметил также украинский продюсер.

Роман Билык на Донбассе

Не так давно солист российской группы "Звери" Роман Билык отправился на Донбасс, где выступил перед оккупантами на фронте. Там он в каске и бронежилете находился в расположении одного из формирований так называемой "ДНР" и наблюдал за пуском снарядов.

Затем он стал выступать перед оккупантами, исполняя песни под музыкальные инструменты.

Что группа "Звери" думает о войне

В начале полномасштабной войны на странице группы в социальной сети появилась публикация, где ее участники выступили против войны. Впрочем, впоследствии эту публикацию удалили со страницы.

"Как и все здравомыслящие люди, мы против любых военных действий. Нужно как можно скорее прекратить военные действия и решать вопрос исключительно за столом переговоров", — отметили в группе в начале войны.

Публикация российской группы "Звери" в начале войны. Фото: скриншот из Facebook

Напомним, мы писали о том, что музыкальный продюсер Михаил Ясинский рассказал о гонорарах певца Макса Барских.

Ранее мы рассказывали о том, что украинский продюсер Михаил Ясинский объяснил, есть ли у Сергея Бабкина будущее.

Также мы сообщали о том, что блогер Андрей Бедняков обратился к лидеру группы "Звери" Роману Билыку из-за его выступления на Донбассе.