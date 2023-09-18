Чи є майбутнє у Бабкіна після його зради – продюсер Полякової чесно відповів

Український продюсер Михайло Ясинський під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Український підприємець та продюсер співачки Олі Полякової Михайло Ясинський висловився про артиста Сергія Бабкіна. Зокрема, музичний продюсер пояснив, чи є майбутнє у виконавця, особливо, після його нової пісні "Зрада", яку він нещодавно випустив.

Про це Михайло Ясинський розповів під час інтерв’ю у Слави Дьоміна, яке можна подивитися в YouTube.

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Думка про майбутнє Сергія Бабкіна

Відомий музичний продюсер вважає, що в українського артиста є велика майбутнє. Також він висловився і про нову пісню "Зрада", яка викликала дуже багато критики з боку слухачів, зазначивши, що в ній є красива мова Сергія.

Втім, Михайло стверджує, що для власного майбутнього Сергію Бабкіну потрібно вивчати свою аудиторію та навчитися вірити людям.

Продюсер Михайло Ясинський на інтерв'ю у Слави Дьоміна. Фото: скриншот з YouTube

"У будь-якої людини, в якої є талант, а в нього великий талант, є майбутнє. В нього потужні тексти. Зверніть увагу, яка красива мова навіть у цьому тексті, і так небагато, хто пише. В нього є майбутнє, але треба просто думати, вивчати аудиторію свою і довіряти людям", — стверджує Михайло Ясинський.

Поради продюсера

Також продюсер Олі Полякової дав цінні поради стосовно того, що потрібно робити зараз людям.

"Іноді за цією критикою можна знайти дуже багато думок, яких ти просто не помічав. Я переглядаю все, що пишуть про Олю Полякову, і дуже багато було у нас помилок. Ми були завжди принципові, але були такі ж принципові помилки, тому читайте і довіряйте людям, вони теж свою роботу роблять не просто так", — також звернувся до глядачів музичний продюсер.

Пісня "Зрада" Сергія Бабкіна

Нещодавно український виконавець презентував новий трек, який одразу ж отримав багато критики. У пісні Сергій висміює українців, які засуджують одне одного за різні речі. Особливу увагу варто звернути на текст цього треку.

"Не маєш в себе вдома в шафі вишиванку — ЗРАДА. Сало й банош не їси, не пʼєш горілку — ЗРАДА. Помада така, як у Пугачової Алли — ЗРАДА. Немає зради в снарядів, що бʼють по русні градом", — йдеться в новій пісні українського артиста.

Текст нової пісні Сергія Бабкіна "Зрада". Фото: скриншот з YouTube

У пісні Сергія Бабкіна можна чітко побачити його настрій через поведінку деяких українців. Прослухавши його новий трек, можна помітити, наскільки він розлючений через те, що зараз люди критикують одне одного за майже кожну дію.

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