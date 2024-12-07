Михайло Поплавський показав свого підрослого онука — рідкісне фото

Михайло Поплавський. Фото: instagram.com/poplavskiy_michail

Співак Михайло Поплавський вперше за тривалий час показав свого підрослого онука Єгора. Разом із хлопчиком артист звернувся до своїх шанувальників.

Світлиною з онуком виконавець поділився в Instagram.

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У своєму блогу Поплавський опублікував щасливе фото, на якому тримає на руках свого онука. Хлопчик зворушливо притулився до свого зіркового дідуся та усміхався на камеру.

Михайло Поплавський з онуком. Фото: instagram.com/poplavskiy_michail

У підписі до фото Поплавський привітав своїх шанувальників із Днем святого Миколая, який в Україні святкують 6 грудня.

"Бажаю, щоб у ваших серцях завжди була радість, у домівках панував затишок, а життя наповнювалося яскравими моментами щастя! Зупиніться на мить, подивіться навколо й створіть своє маленьке диво для когось поруч: добра справа, тепле слово або просто усмішка. Пам'ятайте, що дива трапляються з тими, хто в них вірить! Віра — це магія", —звернувся до шанувальників артист.

У коментарях підписники співака також привітали його зі святом та зазначили, що маленький Єгор росте справжньою копією свого дідуся.

Нагадаємо, Володимир Дантес назвав Михайла Поплавського "українським P. Diddy".

Також ми писали, що зірка "МастерШеф" Ліза Глінська у День святого Миколая оголосила про вагітність.