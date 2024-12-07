Михаил Поплавский показал своего подросшего внука — редкое фото

Михаил Поплавский на редком фото показал своего внука
Певец Михаил Поплавский впервые за длительное время показал своего подросшего внука Егора. Вместе с мальчиком артист обратился к своим поклонникам.
Фотографией с внуком исполнитель поделился в Instagram.
Михаил Поплавский показал своего внука
В своем блоге Поплавский опубликовал счастливое фото, на котором он держит на руках своего внука. Мальчик трогательно прижался к своему звездному дедушке и улыбался на камеру.
В подписи фото Поплавский поздравил своих поклонников с Днем святого Николая, который в Украине празднуют 6 декабря.
"Желаю, чтобы в ваших сердцах всегда была радость, в домах царил уют, а жизнь наполнялась яркими моментами счастья! Остановитесь на мгновение, посмотрите вокруг и создайте свое маленькое чудо для кого-то рядом: доброе дело, теплое слово или просто улыбка. Помните, что чудеса случаются с теми, кто в них верит! Вера — это магия", — обратился к поклонникам артист.
В комментариях подписчики певца также приветствовали его с праздником и отметили, что маленький Егор растет настоящей копией своего дедушки.
Напомним, Владимир Дантес назвал Михаила Поплавского "украинским P. Diddy".
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