Мила Кунис и Эштон Кутчер поддержали актера, которого приговорили к 30 годам заключения

Голливудские актеры Мила Кунис и Эштон Кутчер. Фото: Google

В Лос-Анджелесе приговорили к 30 годам заключения популярного голливудского актера Дэнни Мастерсона. Накануне в сеть попали письма поддержки со стороны звездной парочки Милы Кунис и Эштона Кутчера. За океаном это повлекло за собой немалый скандал. Супруги записали видео и прокомментировали ситуацию.

Об этом говорится на Instagram странице Эштона.

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Звезду популярных сериалов "Ранчо" и "Шоу 70-х" признали виновным по двум пунктам обвинения в изнасиловании. 47-летний Мастерсон не подтверждает факты изнасилования трех женщин в своем доме во время отдельных инцидентов в начале нулевых.

Накануне Кутчер и Кунис написали в суд письма поддержки Мастерсона. Поэтому их захейтили в соцсетях. В новом видео звездная парочка утверждает, что они поддерживают жертв и будет продолжать делать это в будущем.

"Несколько месяцев назад семья Дэнни обратилась к нам и попросила нас написать характерные письма, чтобы представить лицо, которое мы знали 25 лет, чтобы судья мог полностью учесть это при вынесении приговора. Письма были написаны не для того, чтобы подвергнуть сомнению легитимность судебной системы или обоснованность решения присяжных. Они были предназначены для того, чтобы судья их прочитал, а не для того, чтобы подрывать показания потерпевших или иным образом травмировать их", — заявила пара.

Голливудский актер Дэнни Мастерсон. Фото: Google

Кунис завершила видео словами: "Наше сердце с каждым человеком, когда-либо являвшимся жертвой сексуального насилия, сексуального насилия или изнасилования".

В письмах Кутчер назвал Мастерсона "образцом для подражания", который, по его словам, помог ему не впасть в типичную голливудскую жизнь наркотиков. В то же время Мила назвала Дэнни человеком с "исключительным характером" и сказала, что могла почувствовать его врожденную доброту и искреннюю природу, работая с ним в "Шоу 70-х".

Напомним, ранее мы писали, что бывшая клиентка обвинила мужа Бритни Спирс в притязаниях. Также мы рассказывали, что в Германии закрыли дело в отношении вокалиста Rammstein Тилля Линдеманна.