Оскар 2023: усі переможці, фото та відео церемонії

Залаштунки премії "Оскар-2023"

У Лос-Анджелесі відбулась 95-та церемонія нагородження премії "Оскар", яку вручає американська академія кінематографічних мистецтв та наук. Статуетки отримали десятки знаменитостей, фільми яких продивились сотні мільйонів людей по всьому світу. Слід зазначити, що про війну в Україні не було сказано ані слова.

Новини.LIVE розповість про всіх переможців урочистої церемонії.

Фантастична комедія режисерів та сценаристів Деніела Шайнерта та Дена Квана була лідером за кількістю номінацій на цьогорічному "Оскарі". "Все завжди і водночас" претендувала на 11 статуеток. Стрічка отримала найбільшу кількість нагород серед усіх номінантів, включаючі головні.

Найкращий фільм — "Все завжди і водночас"

Команда фільму "Все завжди і водночас"

Найкращий режисер — Ден Кван і Деніел Шейнерт, "Все завжди і водночас"

Найкращий фільм іноземною мовою — "На Західному фронті без змін"

Найкраща чоловіча роль — Брендан Фрейзер, "Кит"

Найкраща жіноча роль — Мішель Єо, "Все завжди і водночас"

Найкраща чоловіча роль другого плану — Ке Хюі Куан, "Все завжди і водночас"

Найкраща жіноча роль другого плану — Джеймі Лі Кертіс, "Все завжди і водночас"

Найкраща робота художника-постановника — Крістіан М. Гольдбек, "На Західному фронті без змін"

Найкращий оригінальний сценарій — Ден Кван і Деніел Шайнерт, "Все завжди і водночас"

Найкращий адаптований сценарій — Сара Поллі, "Жінки говорять" (на основі роману "Women Talking" Міріам Тоус)

Найкращий дизайн костюмів — Картер Рут, "Чорна пантера: Ваканда назавжди"

Найкраща музика до фільму — Гаушка (Фолькер Бертельманн), "На Західному фронті без змін"

Найкращий звук — Марк Вайнгартен, Джеймс Х. Мазер, Ел Нельсон, Кріс Бердон і Марк Тейлор, "Топ Ган: Меверік"

Найкраща пісня — Naatu Naatu, ("RRR: Поруч реве революція")

Найкращий грим і зачіски — Адрієн Моро, Джуді Чін та Енн Марі Бредлі, "Кит"

Найкращий документальний фільм — "Навальний"

Найкраща операторська робота — Джеймс Френд, "На західному фронті без змін"

Найкращі візуальні ефекти — Джо Леттері, Річард Бейнем, Ерік Сейндон та Деніел Барретт, "Аватар: шлях води"

Найкращий монтаж — Пол Роджерс, "Все завжди і водночас"

Найкращий анімаційний повнометражний фільм — "Піноккіо Ґільєрмо дель Торо"

Найкращий короткометражний мультфільм — "Хлопчик, Кріт, Лис і Кінь"

Найкращий ігровий короткометражний фільм — "Ірландське прощання"

Найкращий документальний короткометражний фільм — "Заклиначі слонів"

Цікавий факт — подивитися відео на офіційному акаунті премії у Twitter в Україні неможливо.

Нагадаємо, раніше ми писали, що документалка про російського опозиціонера обійшла український фільм на премії "Оскар". Також ми розповідали, що українці вимагали виключення фільму "Топ Ґан: Меверік" з Томом Крузом у головній ролі з премії "Оскар" через російського олігарха.

Фото: Reuters