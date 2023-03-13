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Усі переможці премії "Оскар-2023": неочікувані лауреати, фото та відео з урочистої церемонії

13 березня 2023 05:55
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Оскар 2023: усі переможці, фото та відео церемонії
Залаштунки премії "Оскар-2023"
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

У Лос-Анджелесі відбулась 95-та церемонія нагородження премії "Оскар", яку вручає американська академія кінематографічних мистецтв та наук. Статуетки отримали десятки знаменитостей, фільми яких продивились сотні мільйонів людей по всьому світу. Слід зазначити, що про війну в Україні не було сказано ані слова.

Новини.LIVE розповість про всіх переможців урочистої церемонії. 

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Фантастична комедія режисерів та сценаристів Деніела Шайнерта та Дена Квана була лідером за кількістю номінацій на цьогорічному "Оскарі". "Все завжди і водночас" претендувала на 11 статуеток. Стрічка отримала найбільшу кількість нагород серед усіх номінантів, включаючі головні.  

Найкращий фільм — "Все завжди і водночас"

Команда фільму "Все завжди і водночас"

Найкращий режисер — Ден Кван і Деніел Шейнерт, "Все завжди і водночас"

Найкращий фільм іноземною мовою — "На Західному фронті без змін" 

Найкраща чоловіча роль — Брендан Фрейзер, "Кит"

Найкраща жіноча роль — Мішель Єо, "Все завжди і водночас"

Найкраща чоловіча роль другого плану — Ке Хюі Куан, "Все завжди і водночас"

Найкраща жіноча роль другого плану — Джеймі Лі Кертіс, "Все завжди і водночас"

Найкраща робота художника-постановника — Крістіан М. Гольдбек, "На Західному фронті без змін"

Найкращий оригінальний сценарій — Ден Кван і Деніел Шайнерт, "Все завжди і водночас"

Найкращий адаптований сценарій — Сара Поллі, "Жінки говорять" (на основі роману "Women Talking" Міріам Тоус)

Найкращий дизайн костюмів — Картер Рут, "Чорна пантера: Ваканда назавжди"

Найкраща музика до фільму — Гаушка (Фолькер Бертельманн), "На Західному фронті без змін"

Найкращий звук — Марк Вайнгартен, Джеймс Х. Мазер, Ел Нельсон, Кріс Бердон і Марк Тейлор, "Топ Ган: Меверік"

Найкраща пісня — Naatu Naatu, ("RRR: Поруч реве революція")

Найкращий грим і зачіски — Адрієн Моро, Джуді Чін та Енн Марі Бредлі, "Кит"

Найкращий документальний фільм — "Навальний"

Найкраща операторська робота — Джеймс Френд, "На західному фронті без змін"

Найкращі візуальні ефекти — Джо Леттері, Річард Бейнем, Ерік Сейндон та Деніел Барретт,  "Аватар: шлях води"

Найкращий монтаж — Пол Роджерс, "Все завжди і водночас"

Найкращий анімаційний повнометражний фільм — "Піноккіо Ґільєрмо дель Торо"

Найкращий короткометражний мультфільм — "Хлопчик, Кріт, Лис і Кінь" 

Найкращий ігровий короткометражний фільм — "Ірландське прощання"

Найкращий документальний короткометражний фільм — "Заклиначі слонів"

Цікавий факт — подивитися відео на офіційному акаунті премії у Twitter в Україні неможливо. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що документалка про російського опозиціонера обійшла український фільм на премії "Оскар". Також ми розповідали, що українці вимагали виключення фільму "Топ Ґан: Меверік" з Томом Крузом у головній ролі з премії "Оскар" через російського олігарха.

Фото: Reuters

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