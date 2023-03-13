Оскар 2023: усі переможці, фото та відео церемонії

Усі переможці премії "Оскар-2023": неочікувані лауреати, фото та відео з урочистої церемонії
У Лос-Анджелесі відбулась 95-та церемонія нагородження премії "Оскар", яку вручає американська академія кінематографічних мистецтв та наук. Статуетки отримали десятки знаменитостей, фільми яких продивились сотні мільйонів людей по всьому світу. Слід зазначити, що про війну в Україні не було сказано ані слова.
Новини.LIVE розповість про всіх переможців урочистої церемонії.
-
Благодійний фонд Притули дарує російський БпЛА "Орлан" за донат: деталі
-
У Середземному морі перекинулося судно: десятки людей вважаються зниклими або загиблими
-
ТОП-9 шкідливих продуктів, які викликають ожиріння через заїдання стресу
-
"Він схожий на в'язня концтабору": Саакашвілі на межі смерті, — Sky News
-
"Брудні невдахи": прем'єр Грузії звинуватив Зеленського та політиків у втручанні в справи країни
-
Ми зараз живемо у той час, коли всі історичні складнощі для України можемо перемогти, — Зеленський
-
На станції "Академік Вернадський" встановили артінсталяцію та український тризуб Володимира Великого
-
У Київській області правоохоронці розшукали в лісі 4-річну зниклу дівчинку: деталі розшуку
-
У Генштабі розповіли, як українські військові вдарили по окупантах за добу
-
У Варшаві завершується унікальна виставка "Україна. Під іншим небом"
Фантастична комедія режисерів та сценаристів Деніела Шайнерта та Дена Квана була лідером за кількістю номінацій на цьогорічному "Оскарі". "Все завжди і водночас" претендувала на 11 статуеток. Стрічка отримала найбільшу кількість нагород серед усіх номінантів, включаючі головні.
Найкращий фільм — "Все завжди і водночас"
Найкращий режисер — Ден Кван і Деніел Шейнерт, "Все завжди і водночас"
Найкращий фільм іноземною мовою — "На Західному фронті без змін"
Найкраща чоловіча роль — Брендан Фрейзер, "Кит"
Найкраща жіноча роль — Мішель Єо, "Все завжди і водночас"
Найкраща чоловіча роль другого плану — Ке Хюі Куан, "Все завжди і водночас"
Найкраща жіноча роль другого плану — Джеймі Лі Кертіс, "Все завжди і водночас"
Найкраща робота художника-постановника — Крістіан М. Гольдбек, "На Західному фронті без змін"
Найкращий оригінальний сценарій — Ден Кван і Деніел Шайнерт, "Все завжди і водночас"
Найкращий адаптований сценарій — Сара Поллі, "Жінки говорять" (на основі роману "Women Talking" Міріам Тоус)
Найкращий дизайн костюмів — Картер Рут, "Чорна пантера: Ваканда назавжди"
Найкраща музика до фільму — Гаушка (Фолькер Бертельманн), "На Західному фронті без змін"
Найкращий звук — Марк Вайнгартен, Джеймс Х. Мазер, Ел Нельсон, Кріс Бердон і Марк Тейлор, "Топ Ган: Меверік"
Найкраща пісня — Naatu Naatu, ("RRR: Поруч реве революція")
Найкращий грим і зачіски — Адрієн Моро, Джуді Чін та Енн Марі Бредлі, "Кит"
Найкращий документальний фільм — "Навальний"
Найкраща операторська робота — Джеймс Френд, "На західному фронті без змін"
Найкращі візуальні ефекти — Джо Леттері, Річард Бейнем, Ерік Сейндон та Деніел Барретт, "Аватар: шлях води"
Найкращий монтаж — Пол Роджерс, "Все завжди і водночас"
Найкращий анімаційний повнометражний фільм — "Піноккіо Ґільєрмо дель Торо"
Найкращий короткометражний мультфільм — "Хлопчик, Кріт, Лис і Кінь"
Найкращий ігровий короткометражний фільм — "Ірландське прощання"
Найкращий документальний короткометражний фільм — "Заклиначі слонів"
Цікавий факт — подивитися відео на офіційному акаунті премії у Twitter в Україні неможливо.
Нагадаємо, раніше ми писали, що документалка про російського опозиціонера обійшла український фільм на премії "Оскар". Також ми розповідали, що українці вимагали виключення фільму "Топ Ґан: Меверік" з Томом Крузом у головній ролі з премії "Оскар" через російського олігарха.
Фото: Reuters