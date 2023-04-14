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Розлучена Візерспун та Дженніфер Гарнер з'явились на зірковій прем'єрі серіалу: фоторепортаж

14 квітня 2023 15:08
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Розлучена Візерспун та Дженніфер Гарнер з'явились на зірковій прем'єрі серіалу: фоторепортаж
Голлівудські акторки Різ Візерспун та Дженніфер Гарнер. Фото: REUTERS/MARIO ANZUONI
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

У Лос-Анджелесі відбулася прем'єра нового мінісеріал від Apple TV+ "Останнє, що він мені сказав". Захід відвідали й голлівудські знаменитості.

Новини.LIVE розкаже подробиці світської прем’єри.

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На захід завітали виконавці головних ролей Ніколай Костер-Вальдау, відомий глядачам по ролі Джеймі Ланністера у "Грі престолів", Дженніфер Гарнер, яка є другим виконавчим продюсером серіалу разом з Різ Візерспун, а також Аугусто Агілера, Аїша Тай та інші. Виробництвом серіалу займалася продюсерська компанія Різ Візерспун Hello Sunshine.

Голлівудська акторка зазначила, що її подрузі Дженніфер Гарнер довелося буквально боротися за головну роль у проєкті.

"Ти повинна вміти викладатися на рингу. Це дуже вразлива робота, ти часто чуєш "ні", і іноді доводиться підставляти свою шию. Я вдячна Дженніфер, що в цьому випадку це окупилося. Це була ідеальна роль для неї. Мені сподобалося, що вона збиралася бути цією крутою жінкою", — розповіла Візерспун виданню Access Hollywood. 

Голлівудські акторки Різ Візерспун, Дженніфер Гарнер та Аїша Тай. Фото: REUTERS/MARIO ANZUONI
Голлівудські актори Дженніфер Гарнер та Ніколай Костер-Вальдау. Фото: REUTERS/MARIO ANZUONI
Голлівудська акторка та продюсерка Різ Візерспун. Фото: REUTERS/MARIO ANZUONI
Голлівудська акторка Дженніфер Гарнер. Фото: REUTERS/MARIO ANZUONI 
Головні актори серіалу "Останнє, що він мені сказав". Фото: REUTERS/MARIO ANZUONI

В основі сюжету трилера "Останнє, що він мені сказав", заснованого на однойменному бестселері Лори Дейв, лежить історія ідеальної, на перший погляд, подружньої пари Ганни (Дженніфер Гарнер) та Оуена (Ніколай Костер-Вальдау), які виховують Бейлі (Енгаурі Райс), дочку Оуена. Якось чоловік головної героїні несподівано пропадає, а вона отримує записку зі словами "захистити її". Поки героїня Гарнер відчайдушно намагається знайти чоловіка, вона починає розуміти, що він виявляється зовсім не тим, за кого себе видавав.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Різ Візерспун оголосила про розлучення зі своїм чоловіком, агентом з пошуку талантів Джимом Тотом, напередодні 12-ї річниці їхнього шлюбу. Також ми розповідали, що вперше за 18 місяців папараці зняли голлівудського актора Джека Ніколсона, який сильно хворіє.

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