Мила Кунис с мужем, Вин Дизель и Агилера: кто из знаменитостей посетил Breakthrough Pride

Голливудские актеры Мила Кунис и Эштон Кутчер на премии Breakthrough Pride. Фото: REUTERS/AUDE GUERRUCCI

В Музее кино Академии кинематографических искусств и наук в Лос-Анджелесе (США) прошла ежегодная церемония вручения премии Breakthrough Prize. На ней чествуют молодых ученых. На светское мероприятие пришло немало знаменитостей.

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Мила Кунис и Эштон Кутчер

Голливудские актеры Мила Кунис и Эштон Кутчер на премии Breakthrough Pride. Фото: REUTERS/AUDE GUERRUCCI

Голливудская актриса Мила Кунис на премии Breakthrough Pride. Фото: REUTERS/AUDE GUERRUCCI

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Американский актер Вин Дизель на премии Breakthrough Pride. Фото: REUTERS/AUDE GUERRUCCI

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