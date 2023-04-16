Мила Кунис с мужем, Вин Дизель и Агилера: кто из знаменитостей посетил Breakthrough Pride
В Музее кино Академии кинематографических искусств и наук в Лос-Анджелесе (США) прошла ежегодная церемония вручения премии Breakthrough Prize. На ней чествуют молодых ученых. На светское мероприятие пришло немало знаменитостей.
Новини.LIVE покажет звездные образы звезд.
Кристина Агилера
Мила Кунис и Эштон Кутчер
Вин Дизель
Миранда Керр
Дэнни Де Вито
Кристен Белл
Лили Коллинз
Крис Пайн
Напомним, ранее мы писали, что разведенная голливудская актриса Риз Уизерспун и ее подруга Дженнифер Гарнер появились на звездной премьере нового сериала. Также мы рассказывали, что впервые за 18 месяцев папарацци сняли сильно болеющего голливудского актера Джека Николсона.