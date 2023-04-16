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Мила Кунис с мужем, Вин Дизель и Агилера: кто из знаменитостей посетил Breakthrough Pride

16 апреля 2023 14:22
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Мила Кунис с мужем, Вин Дизель и Агилера: кто из знаменитостей посетил Breakthrough Pride
Голливудские актеры Мила Кунис и Эштон Кутчер на премии Breakthrough Pride. Фото: REUTERS/AUDE GUERRUCCI
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В Музее кино Академии кинематографических искусств и наук в Лос-Анджелесе (США) прошла ежегодная церемония вручения премии Breakthrough Prize. На ней чествуют молодых ученых. На светское мероприятие пришло немало знаменитостей.

Новини.LIVE покажет звездные образы звезд.

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Кристина Агилера

Американская певица Кристина Агилера на премии Breakthrough Pride. Фото: REUTERS/AUDE GUERRUCCI
Американская певица Кристина Агилера с гражданским мужем Мэттью Ратлером на премии Breakthrough Pride. Фото: REUTERS/AUDE GUERRUCCI

Мила Кунис и Эштон Кутчер

Голливудские актеры Мила Кунис и Эштон Кутчер на премии Breakthrough Pride. Фото: REUTERS/AUDE GUERRUCCI
Голливудская актриса Мила Кунис на премии Breakthrough Pride. Фото: REUTERS/AUDE GUERRUCCI

Вин Дизель

Американский актер Вин Дизель на премии Breakthrough Pride. Фото: REUTERS/AUDE GUERRUCCI
Американский актер Вин Дизель на премии Breakthrough Pride. Фото: REUTERS/AUDE GUERRUCCI

Миранда Керр

Австралийская модель Миранда Керр на премии Breakthrough Pride. Фото: REUTERS/AUDE GUERRUCCI
Австралийская модель Миранда Керр на премии Breakthrough Pride. Фото: REUTERS/AUDE GUERRUCCI

Дэнни Де Вито

Американский актер Дэнни Де Вито на премии Breakthrough Pride. Фото: REUTERS/AUDE GUERRUCCI

Кристен Белл

Американская актриса Кристен Белл на премии Breakthrough Pride. Фото: REUTERS/AUDE GUERRUCCI
Американская актриса Кристен Белл на премии Breakthrough Pride. Фото: REUTERS/AUDE GUERRUCCI

Лили Коллинз

Актриса Лили Коллинз с бойфрендом Чарли Макдавеллом на премии Breakthrough Pride. Фото: REUTERS/AUDE GUERRUCCI
Актриса Лили Коллинз на премии Breakthrough Pride. Фото: REUTERS/AUDE GUERRUCCI

Крис Пайн

Американский актер Крис Пайн на премии Breakthrough Pride. Фото: REUTERS/AUDE GUERRUCCI

Напомним, ранее мы писали, что разведенная голливудская актриса Риз Уизерспун и ее подруга Дженнифер Гарнер появились на звездной премьере нового сериала. Также мы рассказывали, что впервые за 18 месяцев папарацци сняли сильно болеющего голливудского актера Джека Николсона.

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