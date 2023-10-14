Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Миллиардер Джефф Безос приобрел дом соседа за 79 миллионов долларов arrow

Миллиардер Джефф Безос приобрел дом соседа за 79 миллионов долларов

14 октября 2023 17:18
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Миллиардер Джефф Безос приобрел дом соседа за 79 миллионов долларов
Дом Базоса с 11 ванными комнатами. Фото: Legendary Productions
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Миллиардер Джефф Безос купил имение соседа стоимостью 79 миллионов долларов в "Бункере миллиардеров" во Флориде. Начальная цена недвижимости составляла 85 миллионов долларов.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Еще один дворец Безоса

Основатель Amazon купил недвижимость с семи спальнями в эксклюзивном месте Индиан-Крик близ Майами, среди жителей там проживают Иванка Трамп и Том Брейди.

Дом с 11 ванными комнатами занимает 19 064 квадратных фута и может похвастаться потрясающим видом на залив Бискейн.

 

Дом миллиардера Джеффа Безоса. Фото: Legendary Productions
Дом миллиардера Джеффа Безоса. Фото: Legendary Productions

 

Дом миллиардера Джеффа Безоса. Фото: Legendary Productions
Дом миллиардера Джеффа Безоса. Фото: Legendary Productions

Особняк был построен в 2000 году и раньше принадлежал металлургическому магнату Лере Шектеру, который в последний раз продал ее в 2014 году за 28 миллионов долларов.

Этот район известен как "бункер миллиардеров" и привлекал внимание таких людей, как Jay-Z и Бейонсе, а также нынешних инвесторов-резидентов Карла Икана и Джареда Кушнера.

Футбольная звезда Том Брейди и его супруга-супермодель Жизель Бюндхен также строили "экоособняк" до развода. Миллиардер имеет домов на 600 миллионов долларов США в Нью-Йорке, Вашингтоне, Беверли-Хиллз и Западном Техасе. В прошлом году Безос, чье состояние составляет около 160 миллиардов долларов, добавил в свою коллекцию частное имение на Гавайях.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jeff Bezos (@jeffbezos)

Безос расширяет свою коллекцию недвижимости после помолвки с Лорен Санчес. Его последнее приобретение произошло лишь спустя несколько месяцев после того, как он потратил 68 миллионов долларов на соседнюю недвижимость на том же закрытом острове. Дом с тремя спальнями был построен в 1965 году и расположен на двух акрах земли. На остров можно попасть только по одному охраняемому мосту и его охраняет частная полиция, которая круглосуточно патрулирует территорию пешком. Жители имеют доступ к эксклюзивному загородному клубу и частному полю для гольфа на 18 лунок, а Южный пляж Майами находится всего в восьми милях.

Напомним, Дженнифер Лопес приобрела роскошный дом в кредит.

Ранее звезда "Стражей галактики" выставил на продажу свое роскошное "семейное гнездышко".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

None

На авто для ВСУ меньше, чем на снос дома: бюджет Черновцов на армию в 2023 году

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB
Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз