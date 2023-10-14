Миллиардер Джефф Безос приобрел дом соседа за 79 миллионов долларов

Дом Базоса с 11 ванными комнатами. Фото: Legendary Productions

Миллиардер Джефф Безос купил имение соседа стоимостью 79 миллионов долларов в "Бункере миллиардеров" во Флориде. Начальная цена недвижимости составляла 85 миллионов долларов.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Еще один дворец Безоса

Основатель Amazon купил недвижимость с семи спальнями в эксклюзивном месте Индиан-Крик близ Майами, среди жителей там проживают Иванка Трамп и Том Брейди.

Дом с 11 ванными комнатами занимает 19 064 квадратных фута и может похвастаться потрясающим видом на залив Бискейн.

Дом миллиардера Джеффа Безоса. Фото: Legendary Productions

Дом миллиардера Джеффа Безоса. Фото: Legendary Productions

Особняк был построен в 2000 году и раньше принадлежал металлургическому магнату Лере Шектеру, который в последний раз продал ее в 2014 году за 28 миллионов долларов.

Этот район известен как "бункер миллиардеров" и привлекал внимание таких людей, как Jay-Z и Бейонсе, а также нынешних инвесторов-резидентов Карла Икана и Джареда Кушнера.

Футбольная звезда Том Брейди и его супруга-супермодель Жизель Бюндхен также строили "экоособняк" до развода. Миллиардер имеет домов на 600 миллионов долларов США в Нью-Йорке, Вашингтоне, Беверли-Хиллз и Западном Техасе. В прошлом году Безос, чье состояние составляет около 160 миллиардов долларов, добавил в свою коллекцию частное имение на Гавайях.

Безос расширяет свою коллекцию недвижимости после помолвки с Лорен Санчес. Его последнее приобретение произошло лишь спустя несколько месяцев после того, как он потратил 68 миллионов долларов на соседнюю недвижимость на том же закрытом острове. Дом с тремя спальнями был построен в 1965 году и расположен на двух акрах земли. На остров можно попасть только по одному охраняемому мосту и его охраняет частная полиция, которая круглосуточно патрулирует территорию пешком. Жители имеют доступ к эксклюзивному загородному клубу и частному полю для гольфа на 18 лунок, а Южный пляж Майами находится всего в восьми милях.

Напомним, Дженнифер Лопес приобрела роскошный дом в кредит.

Ранее звезда "Стражей галактики" выставил на продажу свое роскошное "семейное гнездышко".