Миллиардер и крестный отец принца Джорджа объявил о помолвке: кто он

Седьмой герцог Вестминстерский, предприниматель Хью Гроссвенор и принц Джордж. Фото: коллаж Новини.LIVE

Член королевской семьи, британский предприниматель Хью Гроссвенор, обручился со своей девушкой Оливией Хенсон. Миллиардер, седьмой Вестминстерский герцог, сделал ей предложение в семейной резиденции Итон-Холл после двух лет отношений.

Об этом сообщает издание The Sun.

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32-летний миллиардер, известный в королевских кругах как Хьюги, является крестником короля Чарльза III, близким другом Кейт Миддлтон и принца Уильяма, а также крестным отцом их старшего сына Джорджа.

"Герцог Вестминстерский и мисс Оливия Хенсон с радостью объявили о своей помолвке. Члены обеих семей в восторге от этой новости", — говорится в заявлении семьи Гроссвенор.

Состояние жениха

Свадьба Хью и его возлюбленной обещает стать по-настоящему королевской. Ведь состояние жениха оценивается в более чем 12 млрд долларов, что обеспечило ему 13-ю строчку в рейтинге Sunday Times 2022 года. Хью, кстати, принадлежит больше земли, чем королю.

Богатство герцога обеспечивает его наследственное владение элитной родовой недвижимостью и землей семьи Гроссвенор (например, районы центрального Лондона — Мейфер и Белгравия). Кроме этого, седьмой Вестминстерский герцог владеет инвестициями в более чем 60 городах по всему миру, включая часть Кремниевой долины в Калифорнии.

Свой титул он унаследовал в 2016 году после смерти отца Джеральда Гроссвенора, шестого герцога Вестминстерского.

О невесте

Оливия училась в колледже Мальборо, где и принцесса Евгения, а позже изучала испанский и итальянский языки в Дублине. Сейчас Хенсон работает менеджером по работе с клиентами в компании Belazu, специализирующейся на пищевых продуктах. Со своим звездным бойфрендом она познакомилась через друзей.

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