Миллиардер Кайли Дженнер снялась в провокационной рекламе модного бренда

Кайли Дженнер. Фото: Acne Studios

Кайли Дженнер приняла участие в очередной модной промокампании. Звезда реалити-шоу примерила новинки из осенней коллекции модного бренда Acne Studios.

Об этом пишет Daily Mail.

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Кайли Дженнер. Фото: Acne Studios

Кайли Дженнер. Фото: Acne Studios

Кайли Дженнер. Фото: Acne Studios

Кайли Дженнер. Фото: Acne Studios

Кайли Дженнер. Фото: Acne Studios

Кайли недавно заставила снова о себе говорить, когда призналась, что сделала операцию по увеличению груди, хотя до этого долгое время отрицала этот факт. Теперь несколько экспертов предложили свой профессиональный анализ форм звезды. По их мнению, мать двоих детей вполне могла поработать над губами, щеками, носом и другими местами.

Всемирно известный пластический хирург Род Джей Рорич утверждает, что, по его профессиональному мнению, Кайли "безусловно" делала различные другие процедуры, включая увеличение подбородка и, возможно, также увеличение ягодиц.

"Кроме филера для губ, общая форма и гармония ее лица также изменились с годами. Ее брови и скулы выглядят выше, что приводит к более рельефному лицу, напоминающему прототип лица "Кардашьян". Ее нос также выглядит немного меньшим и утонченным, что привело к небольшим, но заметным изменениям. Возможно, она делала ринопластику. Все эти небольшие изменения с течением времени складываются в кардинальные изменения. С годами форма ее тела также изменилась, став пышнее. Одно из объяснений заключается в том, что она делала бразильскую подтяжку ягодиц, то есть процедуру липосакции в одной области (обычно области живота и талии), когда жир переносится на ягодицы и бедра. Ее талия уменьшилась, а бедра одновременно увеличились в объеме", — отметил доктор Басири-Техрани.

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