Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Миллиардерша Кайли Дженнер снялась в провокационной рекламе модного бренда arrow

Миллиардерша Кайли Дженнер снялась в провокационной рекламе модного бренда

1 сентября 2023 18:56
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Миллиардер Кайли Дженнер снялась в провокационной рекламе модного бренда
Кайли Дженнер. Фото: Acne Studios
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Кайли Дженнер приняла участие в очередной модной промокампании. Звезда реалити-шоу примерила новинки из осенней коллекции модного бренда Acne Studios.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

26-летняя звезда, встречающаяся с актером Тимоти Шаламе, примерила джинсовый наряд марки: пиджак в сочетании с мешковатыми джинсами. Дополнила образ мокрыми прядями и размазанным макияжем.

 

Кайли Дженнер. Фото: Acne Studios

 

Кайли Дженнер. Фото: Acne Studios

 

 

Кайли Дженнер. Фото: Acne Studios

 

Кайли Дженнер. Фото: Acne Studios

 

Кайли Дженнер. Фото: Acne Studios

Кайли недавно заставила снова о себе говорить, когда призналась, что сделала операцию по увеличению груди, хотя до этого долгое время отрицала этот факт. Теперь несколько экспертов предложили свой профессиональный анализ форм звезды. По их мнению, мать двоих детей вполне могла поработать над губами, щеками, носом и другими местами.

Всемирно известный пластический хирург Род Джей Рорич утверждает, что, по его профессиональному мнению, Кайли "безусловно" делала различные другие процедуры, включая увеличение подбородка и, возможно, также увеличение ягодиц.

"Кроме филера для губ, общая форма и гармония ее лица также изменились с годами. Ее брови и скулы выглядят выше, что приводит к более рельефному лицу, напоминающему прототип лица "Кардашьян". Ее нос также выглядит немного меньшим и утонченным, что привело к небольшим, но заметным изменениям. Возможно, она делала ринопластику. Все эти небольшие изменения с течением времени складываются в кардинальные изменения. С годами форма ее тела также изменилась, став пышнее. Одно из объяснений заключается в том, что она делала бразильскую подтяжку ягодиц, то есть процедуру липосакции в одной области (обычно области живота и талии), когда жир переносится на ягодицы и бедра. Ее талия уменьшилась, а бедра одновременно увеличились в объеме", — отметил доктор Басири-Техрани.

Ранее самая высокооплачиваемая модель продемонстрировала стройное тело в соблазнительной фотосессии.

Напомним, самая дорогая модель мира полностью разделась в рекламе модного бренда

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

None

Политическое будущее Притулы: пойдет в Раду или снова будет бороться за кресло мэра Киева

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

18:30 "Азов" обратился к киевскому "Динамо" из-за скандального матча с "Арисом"

07:25 Тест со спичками: эту задачу способен решить только гениальный разум

07:51 Цыганков может уйти из "Жироны": готовится громкий трансфер

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз