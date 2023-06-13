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Миллиардерша Ким Кардашьян похвасталась роскошным телом в неоновых купальниках

13 июня 2023 19:59
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Ким Кардашьян в бикини похвасталась роскошным телом
Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян представила новую коллекцию собственного бренда SKIMS. Знаменитость устроила импровизированную презентацию новых нарядов.

Фото выложила в своем Instagram.

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Лицо бренда

Ким Кардашьян примеряла неоновые платья и купальники у зеркала. Коллекция SKIMS, бренда звезды, называется New Fits Everybody. Ким основала марку в 2019 году с друзьями. Стоимость бренда $3.2 миллиарда. Кстати, у бывшего мужа Ким, Канье Веста, есть 5% акций компании, пишет Forbes.

 

Ким Кардашьян в новинках бренда. Фото: instagram.com/kimkardashian/

 

Ким Кардашьян в новинках бренда. Фото: instagram.com/kimkardashian/

 

Ким Кардашьян в новинках бренда. Фото: instagram.com/kimkardashian/

 

Ким Кардашьян в новинках бренда. Фото: instagram.com/kimkardashian/

 

Ким Кардашьян в новинках бренда. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Ким и Канье были женаты с 2014 по 2022 год и имеют четырех детей.

В 2022 году Канье раскритиковал бренд бывшей супруги за чрезмерно сексуальную рекламу.

В 2023 году сестра Ким Кардашьян Кайли заняла 38 место в рейтинге самых богатых женщин, имея $680 миллионов. Ким опередила младшую сестру, поднявшись на 21 место с состоянием в $1.2 миллиарда.

Ранее Forbes признал Кайли самой молодой женщиной-миллиардером. Кайли Дженнер основала собственн линию косметики в 2015 году. Девушка инвестировала 250 тысяч долларов, которые заработала, работая моделью. В январе 2020 года она продала 51% акций компании.

Напомним, сестра Ким, Хлои Кардашьян, сильно похудела в последнее время. Хлои, по словам близких, почти не спит и находится в постоянном напряжении.

Ким Кардашьян в прошлом году также взволновала фанатов тем, что за две недели до Met Gala значительно похудела. Но звезда опровергла слухи, что употребляла "нездоровые препараты".

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