Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Милла Йовович нежно поздравила дочь-модель с днем рождения arrow

Милла Йовович нежно поздравила дочь-модель с днем рождения

4 ноября 2023 12:26
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Милла Йовович нежно поздравила дочь-модель с днем рождения
Актриса Милла Йовович с дочерью. Фото: instagram.com/millajovovich/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актриса Милла Йовович поздравила свою дочь Эвер с 16-летием. Мама поблагодарила дочь за мгновение счастья и пообещала отпраздновать событие круасанами.

Об этом стало известно с официальной страницы в социальной сети Йовович.

Читайте также:

Милла Йовович показала неизвестные фото из домашнего архива

На фото, которыми поделилась актриса, ее дочь-модель позирует в разные годы своего детства. Эвер родилась в браке Йовович с режиссером Полом Андерсоном.

 

Эвер Андерсон. Фото: instagram.com/millajovovich/
Эвер Андерсон. Фото: instagram.com/millajovovich/

 

Эвер Андерсон. Фото: instagram.com/millajovovich/
Эвер Андерсон. Фото: instagram.com/millajovovich/

 

Эвер Андерсон. Фото: instagram.com/millajovovich/
Эвер Андерсон. Фото: instagram.com/millajovovich/

"Никогда не понимала, что такое настоящая любовь, пока ты не появилась в нашей жизни. Ты сделала и продолжаешь делать меня лучшим человеком каждый день, потому что я вижу, как ты хочешь быть лучше. Ты мой лучший друг, столько раз, когда я смеялась с тобой, пока не могла дышать, слишком много, чтобы вспоминать. Я наблюдаю за тем, как ты растешь с такой бесконечной гордостью внутри. Ты постоянно бросаешь себе вызов, о котором я даже не мечтала в твоем возрасте. Ты мудрее даже меня лет, а это на много лет", — комментирует актриса.

Эвер строит карьеру актрисы и модели. Ее впервые увидели в роли Наташи Романофф в фильме "Черная вдова", позже в роли Уэнди Дарлинг в картине "Питер Пен".Юная актриса в возрасте 9 лет снялась для обложки Vogue Bambini. Несколько лет спустя она была музой модного показа Miu Miu осень/зима 2023-2024. Недавно дебютировала с мамой на Венецианском кинофестивале.

 

Эвер Андерсон. Фото: instagram.com/millajovovich/
Эвер Андерсон. Фото: instagram.com/millajovovich/

 

Эвер Андерсон. Фото: instagram.com/millajovovich/
Эвер Андерсон. Фото: instagram.com/millajovovich/

 

Эвер Андерсон с молодой сестрой. Фото: instagram.com/millajovovich/
Эвер Андерсон с молодой сестрой. Фото: instagram.com/millajovovich/

 

Эвер Андерсон с молодой сестрой. Фото: instagram.com/millajovovich/
Эвер Андерсон с молодой сестрой. Фото: instagram.com/millajovovich/

 

Эвер Андерсон. Фото: instagram.com/millajovovich/
Эвер Андерсон. Фото: instagram.com/millajovovich/

"Я точно выиграла с тобой в лотерею. Мне бы хотелось сказать, что это мои удивительные материнские навыки, но я знаю, что я совершила много ошибок, воспитывая тебя, и это, безусловно, было партнерством между нами. Я чувствую, что ты научила меня гораздо больше, чем я когда-либо смогу научить тебя, и ты продолжаешь обучать меня и открываешь мне глаза на разные способы видения вещей. Твои навыки уборки неудовлетворительны, так что, слава Богу, я все еще могу чем-то тебе помочь. Но, честно говоря, как я могу описать глубину чувств в своем сердце??!!!! Я так счастлива иметь тебя! Такое благословение. Я плачу от одной только мысли об этом. Сейчас я остановлюсь, потому что мне нужно разбудить тебя, чтобы мы могли пойти приготовить замечательные круассаны, которые ты просила вместо торта ко дню рождения", — закончила свое поздравление Йовович.

Ранее Милла Йовович с 15-летней дочерью примеряла сказочные платья от бренда Rodarte.

Напомним, Илона Гвоздева устроила дочери вечеринку в стиле Барби.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня - 80x80

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

Новость с видео

17:21 Во львовской церкви св. Андрея отменили все мероприятия из-за скандала с клипом Жадана и Соловий

Актуальное по теме