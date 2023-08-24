Милла Йовович показала редкое фото семьи в полном составе
Актриса Милла Йовович показала редкие семейные кадры. Недавно в семье состоялся праздник.
Об этом Йовович написала в своем Instagram.
Важная дата
Недавно актриса с возлюбленным режиссером Полом Андерсоном отпраздновала годовщину свадьбы. 22 августа исполнилось 14 лет их союзу. Милла показала редкое фото семьи в полном составе: супруга и троих дочерей.
"Поздравляю с праздником моего невероятного мужчину! Ты делаешь все лучшее, ты снимаешь мою тревогу, ты всегда рядом со мной и нашими девочками. Ты самый красивый и самый сексуальный мужчина в мире! Я очень люблю тебя, Пол! Впереди еще много прекрасных и увлекательных лет вместе", — написала звезда.
Напомним, Николь Кидман поздравила мужа Кита Урбана с 17-й годовщиной свадьбы.
Ранее Джулия Робертс поздравила супруга с годовщиной страстным фото.