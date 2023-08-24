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Милла Йовович показала редкое фото семьи в полном составе

24 августа 2023 17:25
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Милла Йовович показала редкое фото семьи в полном составе
Актриса Милла Йовович с семьей. Фото: instagram.com/millajovovich/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актриса Милла Йовович показала редкие семейные кадры. Недавно в семье состоялся праздник.

Об этом Йовович написала в своем Instagram.

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Недавно актриса с возлюбленным режиссером Полом Андерсоном отпраздновала годовщину свадьбы. 22 августа исполнилось 14 лет их союзу. Милла показала редкое фото семьи в полном составе: супруга и троих дочерей.

 

Муж Миллы Йовович с дочерью. Фото: instagram.com/millajovovich/

 

Милла Йовович с любимым. Фото: instagram.com/millajovovich/

 

Актриса Милла Йовович с семьей. Фото: instagram.com/millajovovich/

"Поздравляю с праздником моего невероятного мужчину! Ты делаешь все лучшее, ты снимаешь мою тревогу, ты всегда рядом со мной и нашими девочками. Ты самый красивый и самый сексуальный мужчина в мире! Я очень люблю тебя, Пол! Впереди еще много прекрасных и увлекательных лет вместе", — написала звезда.

Напомним, Николь Кидман поздравила мужа Кита Урбана с 17-й годовщиной свадьбы.

Ранее Джулия Робертс поздравила супруга с годовщиной страстным фото.

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