Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Милла Йовович ошеломила сказочной фотосессией с красавицей-дочкой arrow

Милла Йовович ошеломила сказочной фотосессией с красавицей-дочкой

11 сентября 2023 12:17
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Милла Йовович ошеломила сказочной фотосессией с дочерью-красавицей
Актриса Милла Йовович с дочерью. Фото: instagram.com/millajovovich/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актриса Милла Йовович порадовала подписчиков фотосессией со своей 15-летней дочерью. Звезда вместе с Эвер Андерсон снялись в роскошной модной кампании.

Фото актриса опубликовала в своем Instagram.

Читайте также:

Романтическая фотосессия

Йовович с дочерью примеряла сказочные платья от бренда Rodarte. В наряде из весенне-летней коллекции актриса с дочерью выглядели настоящими принцессами: яркие цвета, невероятное убранство и оригинальные цвета.

 

Актриса Милла Йовович. Фото: instagram.com/millajovovich/

 

Дочь актрисы Миллы Йовович. Фото: instagram.com/millajovovich/

 

Актриса Милла Йовович. Фото: instagram.com/millajovovich/

 

Дочь актрисы Миллы Йовович. Фото: instagram.com/millajovovich/

 

Актриса Милла Йовович. Фото: instagram.com/millajovovich/

"Вы все можете представить, как это удивительно, когда вас вместе с дочерью показывают в новейших шедеврах. Спасибо, что подарили мне столь незабываемые эмоции и эти фото", — написала Йовович.

Недавно актриса с мужем, режиссером Полом Андерсоном отпраздновала годовщину свадьбы. 22 августа исполнилось 14 лет их союзу. Милла показала редкое фото семьи в полном составе: мужа и троих дочерей.

Раньше дочь Синди Кроуфорд поразила роскошным образом на страницах глянца.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

None

Ляшко объяснил, есть ли в Украине угроза "болезни легионеров"

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

07:08 ТЦК аннулируют отсрочки студентам и аспирантам: что необходимо знать

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз