Милла Йовович ошеломила сказочной фотосессией с дочерью-красавицей

Актриса Милла Йовович с дочерью. Фото: instagram.com/millajovovich/

Актриса Милла Йовович порадовала подписчиков фотосессией со своей 15-летней дочерью. Звезда вместе с Эвер Андерсон снялись в роскошной модной кампании.

Фото актриса опубликовала в своем Instagram.

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Йовович с дочерью примеряла сказочные платья от бренда Rodarte. В наряде из весенне-летней коллекции актриса с дочерью выглядели настоящими принцессами: яркие цвета, невероятное убранство и оригинальные цвета.

Актриса Милла Йовович. Фото: instagram.com/millajovovich/

Дочь актрисы Миллы Йовович. Фото: instagram.com/millajovovich/

Актриса Милла Йовович. Фото: instagram.com/millajovovich/

Дочь актрисы Миллы Йовович. Фото: instagram.com/millajovovich/

Актриса Милла Йовович. Фото: instagram.com/millajovovich/

"Вы все можете представить, как это удивительно, когда вас вместе с дочерью показывают в новейших шедеврах. Спасибо, что подарили мне столь незабываемые эмоции и эти фото", — написала Йовович.

Недавно актриса с мужем, режиссером Полом Андерсоном отпраздновала годовщину свадьбы. 22 августа исполнилось 14 лет их союзу. Милла показала редкое фото семьи в полном составе: мужа и троих дочерей.

Раньше дочь Синди Кроуфорд поразила роскошным образом на страницах глянца.