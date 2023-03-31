"Меняет женщин как перчатки": неоднозначная реакция соцсетей на развод Потапа и Каменских

Рэпер Потап (Алексей Потапенко) и певица Настя Каменских

Громкое заявление украинского блогера Богдана Беспалова об официальном разводе певицы Насти Каменских и рэпера Потапа вызвало оживленные обсуждения в соцсетях. Он рассказал не только о расставании звездной пары, но и о якобы злоупотреблении запрещенных веществ и бисексуальности Алексея Потапенко. Пользователи соцсетей к таким смелым заявлениям блогера отнеслись по-разному.

Новини.LIVE расскажет, как отреагировали на скандальное видео Беспалова украинцы.

Читайте также:

Некоторые пользователи соцсетей верят в правдивость информации источников, сообщивших блогеру об официальном разводе Каменских и Потапа. Так, якобы, Настя хочет отстраниться от сексуального скандала, в эпицентре которого оказался Потап. Накануне бывшая подопечная Алексея Потапенко, певица GIP C, в одном из интервью сообщила, что известный продюсер предлагал ей секс ради успешной карьеры, а Каменских делала вид, что ничего не замечает.

Некоторые украинцы вспомнили Потапу брак с бизнесвумен Ириной Горовой. Когда они были еще вместе, романтические отношения завязались у Анастасии и рэпера. Пользователи соцсетей подчеркнули, что это "бумеранг" за прошлое.

Когда всех умиляла их свадьба я думала — как можно умиляться потому, что они годами за спиной жены мутили, разбили семью и т.д. Такие союзы долго не держатся

Бумеранг всегда достает. Настя отбила Потапа у Горовой. Там целая цепочка. Когда-то Потап отбил Горовую, по-моему, у друга. Короче бумеранг — штука серьезная. Не лезь в чужие семьи, иначе обратного тебе не обойти. На чужом горе, счастья не построишь. Другое дело, когда люди разведены и заново строят свои отношения. Я никого не сужу. Ситуации бывают разные

Даже если это правда и Потап действительно предает NK, это не ее вина. Анастасии не нужно что-то придумывать, чтобы отвлечь чье-то внимание. Она не виновата! И не несет ответственности за поступки другого человека. Точка

Нашим артистам скучно живется. Настя и еще штучка, ей врать, как воды напиться. Как обалдели: то любовь безгранична, а тут тебе уже бац и любви конец. Итак, жизнь показывает, что на чужом горе счастья не построишь. А за Потапа и говорить не хочется, он талантлив во всем, особенно в своей пошлости.

Вспомнила, как где-то в 2011 моя подчиненная пришла вся в слезах на работу. Рассказала, что попросила своего мужа взять автограф у Потапа и Насти. Он тогда работал в гостинице, обслуживал звезды. А когда после смены пришел без автографов, она на него ужасно злилась. Вот и мужчина сорвался: "Когда мне взять автограф: когда они нежились в сауне, или когда они закрылись в одном номере?". А плакала она потому, что верила, что Потап — классный семьянин (он же по телевизору постоянно о семье говорит)

Впрочем, некоторые поклонники звездной пары и пользователи соцсетей не доверяют информации Беспалова. Более того — осуждают его за распространение сплетен, тем более о запрещенных веществах.

О наркотиках говорить можно много, но вы точно не знаете как выглядит и ведет себя нюхающий человек, и тем более, вы думаете, что на наркотиках так легко похудеть и выглядеть нормально, даже шикарно как Настя? Вы серьезно? Это бред!!! Полный бред! Относительно того у кого какая сексуальная жизнь и какие у людей отношения вы не знаете!

Капец, кто придумывает такой контент? Мерзость полная. Как бабка под подъездом, все знает, все видит

Такое сказать то нужно понимать, что придется отвечать за свои сплетни. Это не Лободу или "Холостяка" хейтить...

Как всегда, какие-то за уши притянутые сплетни. Никаких фактов! Противно, что таким занимается мужчина

Бедные Потап и Настя. Хотя я их и не слушаю лет десять. Чисто из-за того, что у них и так сложный период, а вы еще в душу гадите. С такими доброжелательными земляками и Рашки не надо

Одна из подписниц блогера поинтересовалась, не боится ли он того, что ему придется отвечать за свои слова. На этот комментарий Беспалов ответил.

За сутки скандальное видео звездного блогера набрало более 30 тысяч просмотров, множество комментариев и публикаций в СМИ. Ни Потап, ни Каменских на громкие заявления Беспалова пока не отреагировали.

Напомним, ранее мы писали, что в каких отношениях рэпер Позитив со своим бывшим продюсером Потапом. Также мы рассказывали, что Настя Каменских нуждается в срочном лечении.