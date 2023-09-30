Миниатюрная Ким Кардашьян в платье-ночке посетила модный показ Виктории Бекхэм

Миниатюрная Ким Кардашьян в платье-ночнушке и бриллиантах посетила модный показ Виктории Бекхэм
Дизайнер Виктория Бекхэм провела модный показ на Парижской неделе моды. Поддержать подругу приехала Ким Кардашьян.
Об этом пишет Daily Mail.
Стильный выход Ким
Звезда реалити-шоу одела сиреневое атласное платье в стиле ночной рубашки с откровенным декольте. К ней присоединилась ее мама, Крис Дженнер, одевшаяся в черное атласное платье. 42-летняя Ким также надела роскошные бриллиантовые украшения спустя семь лет после того, как ее ограбили с оружием в столице Франции.
В октябре 2016 года преступники украли шкатулку с драгоценностями стоимостью 6 миллионов евро и кольцо стоимостью 4 миллиона евро, ворвавшись в ее гостиничный номер и приставив пистолет к ее голове.
С тех пор Ким рассказала о своем волнении относительно ношения дорогих украшений.
В 2021 году Ким рассказала о том, что она стала "совершенно другим человеком" после того, как его ограбили на миллионы во время Парижской недели моды в октябре 2016 года.
"Я не могу спать, если в моем сейфе есть драгоценности, или деньги, или что-нибудь дорогое у меня дома", — сказала знаменитость.
Кроме того, она увеличила свою личную охрану, и открыто говорила о том, что она не решительно носит дорогие украшения после ограбления.
"Благодаря этому я стала совсем другим человеком, в лучшем смысле. До ограбления у меня была лучшая машина, лучшие колесные диски, лучшие наряды. То, что я ценила до того, как это произошло, действительно совсем отличалось от того, что я ценю сейчас. Материальные вещи меня не делают тем, кем я являюсь", — говорит звезда.
Травматический инцидент также "существенно изменил" отношения между ней и сестрой Кортни Кардашьян.
Во время выступления в шоу "Мой следующий гость не нуждается в представлении с Дэвидом Леттерманом" Ким призналась, что боялась, что ее старшая сестра Кортни вернется и "найдет ее мертвой" в их комнате в Hôtel de Pourtalès.
"Я продолжала думать о Кортни, что она придет домой, а я буду мертва в комнате, а она будет травмирована до конца своей жизни", — со слезами вспоминала Ким.
7 лет со дня ограбления
В октябре 2016 года Ким и Кортни вместе поехали во Францию, чтобы посетить Неделю моды в Париже.
Ким объяснила, что в вечер ограбления Кортни покинула их гостиницу с единственным охранником сестер, что означало, что Ким была совершенно одна в номере.
Потом около трех часов ночи Кардашьян услышала будто группа людей приближалась все ближе к ее комнате.
Банда злоумышленников ворвалась в ее номер в гостинице и требовала от нее отдать кольцо, которое ей купил ее тогдашний муж Канье Уэст.
Она объяснила, что на момент ограбления была только в халате, и один из злоумышленников агрессивно "схватил ее".
"Меня связали, а потом скотчем и клейкой лентой заклеили мне рот и глаза", — вспоминает знаменитость.
К счастью, во время ограбления никто не пострадал, но Ким сказала, что весь этот опыт сделал ее "настоящим параноиком" в течение года.
У ее дома в Калабасасе постоянно были "полдюжины" охранников.
В конце концов, нападавших арестовали в январе 2017 года, и Ким узнала, что они следили за каждым ее шагом "в течение двух лет до этого момента".
Она утверждала, что грабители пытались ограбить ее раньше, но их планы были сорваны из-за присутствия тогдашнего мужа Ким Канье.
"Это планировала целая команда людей", — подытожила она.
Ранее Бейонсе отметила 42-й день рождения грандиозным шоу.
Напомним, Ким Кардашья не узнатть в новом сезоне "Американской истории ужасов".