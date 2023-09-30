Миниатюрная Ким Кардашьян в платье-ночке посетила модный показ Виктории Бекхэм

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Дизайнер Виктория Бекхэм провела модный показ на Парижской неделе моды. Поддержать подругу приехала Ким Кардашьян.

Об этом пишет Daily Mail.

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Звезда реалити-шоу одела сиреневое атласное платье в стиле ночной рубашки с откровенным декольте. К ней присоединилась ее мама, Крис Дженнер, одевшаяся в черное атласное платье. 42-летняя Ким также надела роскошные бриллиантовые украшения спустя семь лет после того, как ее ограбили с оружием в столице Франции.

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян и Виктория Бекхэм. Фото: Splashnews.com

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян с семьей Виктории Бекхэм. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

В октябре 2016 года преступники украли шкатулку с драгоценностями стоимостью 6 миллионов евро и кольцо стоимостью 4 миллиона евро, ворвавшись в ее гостиничный номер и приставив пистолет к ее голове.

С тех пор Ким рассказала о своем волнении относительно ношения дорогих украшений.

В 2021 году Ким рассказала о том, что она стала "совершенно другим человеком" после того, как его ограбили на миллионы во время Парижской недели моды в октябре 2016 года.

"Я не могу спать, если в моем сейфе есть драгоценности, или деньги, или что-нибудь дорогое у меня дома", — сказала знаменитость.

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян с мамой. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Кроме того, она увеличила свою личную охрану, и открыто говорила о том, что она не решительно носит дорогие украшения после ограбления.

"Благодаря этому я стала совсем другим человеком, в лучшем смысле. До ограбления у меня была лучшая машина, лучшие колесные диски, лучшие наряды. То, что я ценила до того, как это произошло, действительно совсем отличалось от того, что я ценю сейчас. Материальные вещи меня не делают тем, кем я являюсь", — говорит звезда.

Травматический инцидент также "существенно изменил" отношения между ней и сестрой Кортни Кардашьян.

Во время выступления в шоу "Мой следующий гость не нуждается в представлении с Дэвидом Леттерманом" Ким призналась, что боялась, что ее старшая сестра Кортни вернется и "найдет ее мертвой" в их комнате в Hôtel de Pourtalès.

"Я продолжала думать о Кортни, что она придет домой, а я буду мертва в комнате, а она будет травмирована до конца своей жизни", — со слезами вспоминала Ким.

7 лет со дня ограбления

В октябре 2016 года Ким и Кортни вместе поехали во Францию, чтобы посетить Неделю моды в Париже.

Ким объяснила, что в вечер ограбления Кортни покинула их гостиницу с единственным охранником сестер, что означало, что Ким была совершенно одна в номере.

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: BACKGRID

Потом около трех часов ночи Кардашьян услышала будто группа людей приближалась все ближе к ее комнате.

Банда злоумышленников ворвалась в ее номер в гостинице и требовала от нее отдать кольцо, которое ей купил ее тогдашний муж Канье Уэст.

Она объяснила, что на момент ограбления была только в халате, и один из злоумышленников агрессивно "схватил ее".

"Меня связали, а потом скотчем и клейкой лентой заклеили мне рот и глаза", — вспоминает знаменитость.

К счастью, во время ограбления никто не пострадал, но Ким сказала, что весь этот опыт сделал ее "настоящим параноиком" в течение года.

У ее дома в Калабасасе постоянно были "полдюжины" охранников.

В конце концов, нападавших арестовали в январе 2017 года, и Ким узнала, что они следили за каждым ее шагом "в течение двух лет до этого момента".

Она утверждала, что грабители пытались ограбить ее раньше, но их планы были сорваны из-за присутствия тогдашнего мужа Ким Канье.

"Это планировала целая команда людей", — подытожила она.

Ранее Бейонсе отметила 42-й день рождения грандиозным шоу.

Напомним, Ким Кардашья не узнатть в новом сезоне "Американской истории ужасов".