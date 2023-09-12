"Мисс Украина Вселенная-2023" похвасталась бриллиантовой короной

"Мисс Украина Вселенная-2023". Фото: instagram.com/usanova.life/

Недавно в Киеве состоялась церемония официальной передачи титула и короны "Мисс Украина Вселенная". Во время фотосессии победительница Ангелина Усанова показала корону во всей красе.

Видео с бекстейджа съемки девушка запостила в соцсети.

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Ангелина на видео позирует в черном узком платье с украшенными камнями декольте. На голове красавицы роскошная корона с бриллиантами.

"Наконец-то начинаю чувствовать себя королевой. Даже не представляла еще полгода назад, когда была на ретрите в Индии и выглядела не как сейчас, что буду стоять в бриллиантовой короне, выглядеть так красиво и представлять нашу страну на международном уровне", — прокомментировала видео Ангелина.

Ангелина — певица, автор песен, музыкант. Пишет и исполняет песни на тему мира, экологии и любви. После окончания учебы в Австрии и Индии получила титул мастера йоги. С начала полномасштабного вторжения Ангелина проводила благотворительные концерты с целью сбора средств на гуманитарную помощь, помогала находить жилье для украинских беженцев в Европе, оказывала моральную поддержку пострадавшим от войны с помощью йоги, медитации и саунд-хиллинга, собрала и передала средства для покупки машин на фронт.

Усанова будет представлять Украину на престижном международном конкурсе красоты Miss Universe-2023, финал которого состоится 18 ноября 2023 года в Сальвадоре.

Напомним, трансгендера, которая поедет на " Мисс Вселенную ", захейтили в сети.

Ранее в Таиланде состоялся конкурс красоты Miss International Queen. Впервые в истории победила участник из Нидерландов.