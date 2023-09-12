Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow "Мисс Украина Вселенная-2023" похвасталась бриллиантовой короной arrow

"Мисс Украина Вселенная-2023" похвасталась бриллиантовой короной

12 сентября 2023 15:27
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
"Мисс Украина Вселенная-2023" похвасталась бриллиантовой короной
"Мисс Украина Вселенная-2023". Фото: instagram.com/usanova.life/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Недавно в Киеве состоялась церемония официальной передачи титула и короны "Мисс Украина Вселенная". Во время фотосессии победительница Ангелина Усанова показала корону во всей красе.

Видео с бекстейджа съемки девушка запостила в соцсети.

Читайте также:

Титулованная королева красоты

Ангелина на видео позирует в черном узком платье с украшенными камнями декольте. На голове красавицы роскошная корона с бриллиантами.

 

"Наконец-то начинаю чувствовать себя королевой. Даже не представляла еще полгода назад, когда была на ретрите в Индии и выглядела не как сейчас, что буду стоять в бриллиантовой короне, выглядеть так красиво и представлять нашу страну на международном уровне", — прокомментировала видео Ангелина.

Ангелина — певица, автор песен, музыкант. Пишет и исполняет песни на тему мира, экологии и любви. После окончания учебы в Австрии и Индии получила титул мастера йоги. С начала полномасштабного вторжения Ангелина проводила благотворительные концерты с целью сбора средств на гуманитарную помощь, помогала находить жилье для украинских беженцев в Европе, оказывала моральную поддержку пострадавшим от войны с помощью йоги, медитации и саунд-хиллинга, собрала и передала средства для покупки машин на фронт.

Усанова будет представлять Украину на престижном международном конкурсе красоты Miss Universe-2023, финал которого состоится 18 ноября 2023 года в Сальвадоре.

Напомним, трансгендера, которая поедет на " Мисс Вселенную ", захейтили в сети.

Ранее в Таиланде состоялся конкурс красоты Miss International Queen. Впервые в истории победила участник из Нидерландов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

None

Женщины на учете, повестки в "Дії". Чего ждать от нового руководства Минобороны

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

06:40Цены на металлолом в сентябре: сколько стоит 1 кг нержавеющей стали в Украине

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз