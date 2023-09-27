"Мисс Украина Вселенная" прикрыла роскошные формы корсетом в откровенной съемке

"Мисс Украина Вселенная" Ангелина Усанова. Фото: instagram.com/usanova.life/

"Мисс Украина Вселенная-2023" модель Ангелина Усанова снялась в откровенной фотосессии. Девушка показала кадры со съемочной площадки.

Видео Ангелина запостила в соцсети.

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На кадрах Усанова позирует в черном платье с корсетом. В определенные моменты красавица только прикрывает платьем свои роскошные формы.

"Любите свое тело — оно храм вашей души", — комментирует пост Усанова.

В последнее время "Мисс Украина Вселенная-2023" получила много хороших и не очень комментариев. Отрицательные высказывания касались ее фигуры.

"Я — свое тело люблю. Обожаю! Свою фигуру, свой рост и параметры, свои черты лица...Каждый день я работаю над своим телом, занимаясь разными видами физической активности, и прежде всего я делаю это не для того, чтобы объем моей талии имел конкретное количество сантиметров, а потому, что люблю свое тело. Мое тело — мой ДОМ, и я забочуюсь о том, чтобы оно было здоровым, сильным и красивым: мое питание растительное и чистое, я вообще не употребляю алкоголь или сахар, в моем рационе нет фаст-фуда, я слежу за гигиеной сна, мой день начинается с медитации, растяжки, занятия с тренером", — говорит модель.

Напомним, в Киеве выбрали самую красивую украинку, которая поедет на конкурс "Мисс Вселенная".

Ранее в Таиланде состоялся конкурс красоты Miss International Queen. Впервые в истории победила участник из Нидерландов.