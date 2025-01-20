Анна Неплях відверто розповіла про своє інтимне життя - фото

"Міс Україна Всесвіт" шокувала подробицями свого інтимного життя
Володарка титулу "Міс Україна Всесвіт-2021" Анна Неплях зробила відверту заяву про свої інтимні стосунки. Модель надихнулася еротичною драмою "Хороша погана дівчинка" та вирішила розповісти фанам про власний досвід.
Подробицями змін у своєму інтимному житті знаменитість розповіла в Instagram.
Анна Неплях розповіла, як з роками змінювалися її вподобання у ліжку
Модель зізналася, що втратила цноту у 18 років і з тих пір у її стосунках із чоловіками відбулося чимало змін.
"Чим старше я стаю, тим більше поняття сексу видозмінюється для мене. Що говорити, якщо в 18 років я втратила цноту, в 22 зловила перший оргазм, в 25 відкрила для себе сквірт, а в 29 навчилася займатися коханням, і з кожним роком мої відчуття посилюються і розширюється палітра емоцій і можливостей. Мені навіть цікаво, що буде далі", — розповіла Неплях.
"Міс Україна Всесвіт" також поділилася із підписниками своїми відвертими світлинами та зрештою без прикрас розповіла про свій досвід.
"В 25 я відчайдушно тр*х*лася і експериментувала, в 27 використовувала лише для власного задоволення. В 30 я займаюся коханням і шукаю тонкі струни поєднання чоловіка-жінки", — пояснила
У підсумку модель зазначила, що не виключає того, що згодом цикли її життя знову повторяться. Окрім того, Неплях звернулася до тих, кого обурюють такі відверті розмови про особисте.
"Можливо з часом цикли будуть повторюватися, але це життя, воно бентежне. Сьогодні мені 30, я кайфую від усього, що довкола мене, і якщо комусь не подобається, що я можу відкрито говорити на тему сексу і дозволяти собі спати з ким хочу і коли захочу, йдіть до ср*ки Не крадіть у себе своє ж життя. Вивчайте своє тіло, говоріть про секс, займайтесь їм і кайфуйте. І тоді у вас ніколи не буде часу фукати та обговорювати чуже ліжко, бо у власному може бути стільки цікавого, повірте, я знаю про що говорю", — сказала модель.
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