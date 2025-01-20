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"Міс Україна Всесвіт" шокувала подробицями свого інтимного життя

20 січня 2025 11:52
Марія Покровська - Редактор
Анна Неплях відверто розповіла про своє інтимне життя - фото
Анна Неплях. Фото: instagram.com/neplyah
Марія Покровська - Редактор

Володарка титулу "Міс Україна Всесвіт-2021" Анна Неплях зробила відверту заяву про свої інтимні стосунки. Модель надихнулася еротичною драмою "Хороша погана дівчинка" та вирішила розповісти фанам про власний досвід.

Подробицями змін у своєму інтимному житті знаменитість розповіла в Instagram.

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Модель зізналася, що втратила цноту у 18 років і з тих пір у її стосунках із чоловіками відбулося чимало змін.

"Чим старше я стаю, тим більше поняття сексу видозмінюється для мене. Що говорити, якщо в 18 років я втратила цноту, в 22 зловила перший оргазм, в 25 відкрила для себе сквірт, а в 29 навчилася займатися коханням, і з кожним роком мої відчуття посилюються і розширюється палітра емоцій і можливостей. Мені навіть цікаво, що буде далі", — розповіла Неплях.

Анна Неплях розповіла про інтим
Анна Неплях заговорила про інтим. Фото: instagram.com/neplyah

"Міс Україна Всесвіт" також поділилася із підписниками своїми відвертими світлинами та зрештою без прикрас розповіла про свій досвід.

"В 25 я відчайдушно тр*х*лася і експериментувала, в 27 використовувала лише для власного задоволення. В 30 я займаюся коханням і шукаю тонкі струни поєднання чоловіка-жінки", — пояснила 

Анна Неплях приголомшила зізнаннями про інтим
Анна Неплях розповіла про свій досвід . Фото: instagram.com/neplyah

У підсумку модель зазначила, що не виключає того, що згодом цикли її життя знову повторяться. Окрім того, Неплях звернулася до тих, кого обурюють такі відверті розмови про особисте.

"Можливо з часом цикли будуть повторюватися, але це життя, воно бентежне. Сьогодні мені 30, я кайфую від усього, що довкола мене, і якщо комусь не подобається, що я можу відкрито говорити на тему сексу і дозволяти собі спати з ким хочу і коли захочу, йдіть до ср*ки Не крадіть у себе своє ж життя. Вивчайте своє тіло, говоріть про секс, займайтесь їм і кайфуйте. І тоді у вас ніколи не буде часу фукати та обговорювати чуже ліжко, бо у власному може бути стільки цікавого, повірте, я знаю про що говорю", — сказала модель.

Неплях заговорила про інтим і звернулася до хейтерів
Неплях відповіла на критику. Фото: instagram.com/neplyah

Раніше Оля Полякова розповіла, чи змогла подолати кризу у стосунках із чоловіком. Також Камалія розповіла про свої відносини із колишнім після розлучення.

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13:24 Українцям доступна допомога від USAID у 700 доларів — умови

13:11 Будьте обережні — Діденко попредила про небезпеку завтра

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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