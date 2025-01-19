Оля Полякова розповіла про те, як подолала кризу в стосунках

Співачка Оля Полякова. Фото: instagram.com/polyakovamusic

Українська співачка Оля Полякова поділилася із шанувальниками особистим. Зірка зізналась, як криза в шлюбі вплинула на їх стосунки з чоловіком Вадимом.

Про це вона розповіла в інтерв'ю журналу Viva.

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Артистка зізналась, за більше ніж 20 років подружнього життя вони з чоловіком Вадимом Буряковським пережили немало складних моментів. На думку Полякової, саме кризові моменти показують цінність стосунків.

"Криза — це не щось надзвичайне, іноді це стан, який допомагає відчувати стосунки як щось справжнє, цінне, важливе. Можливо, кризи — це навіть шлях до чого дійсно надзвичайного", — поділилася зірка.

Оля Полякова з чоловіком Вадимом Буряковським. Фото: instagram.com/polyakovamusic

Полякова зізналась, що нині її стосунки з чоловіком вийшли на новий рівень і складнощі лише зміцнили їх шлюб. Артистка додала, що з роками стала мудрішою та навчилася довіряти Вадиму.

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