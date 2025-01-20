Анна Неплях откровенно рассказала о своей интимной жизни - фото

Анна Неплях. Фото: instagram.com/neplyah

Обладательница титула "Мисс Украина Вселенная-2021" Анна Неплях сделала откровенное заявление о своих интимных отношениях. Модель вдохновилась эротической драмой "Хорошая плохая девочка" и решила рассказать фанам о собственном опыте.

Подробностями изменений в своей интимной жизни знаменитость поделилась в Instagram.

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Модель призналась, что потеряла девственность в 18 лет и с тех пор в ее отношениях с мужчинами произошло немало изменений.

"Чем старше я становлюсь, тем больше понятие секса видоизменяется для меня. Что говорить, если в 18 лет я потеряла девственность, в 22 поймала первый оргазм, в 25 открыла для себя сквирт, а в 29 научилась заниматься любовью, и с каждым годом мои ощущения усиливаются и расширяется палитра эмоций и возможностей. Мне даже интересно, что будет дальше", — рассказала Неплях.

Анна Неплях заговорила об интиме. Фото: instagram.com/neplyah

"Мисс Украина Вселенная" также поделилась с подписчиками своими откровенными фотографиями и в конце концов без украшений рассказала о своем опыте.

"В 25 я отчаянно тр*х*лась и экспериментировала, в 27 использовала только для собственного удовольствия. В 30 я занимаюсь любовью и ищу тонкие струны сочетания мужчины-женщины", — объяснила Анна.

Анна Неплях рассказала о своем опыте. Фото: instagram.com/neplyah

В итоге модель отметила, что не исключает того, что со временем циклы ее жизни снова повторятся. Кроме того, Неплях обратилась к тем, кого возмущают такие откровенные разговоры о личном.

"Возможно, со временем циклы будут повторяться, но это жизнь, она неспокойная. Сегодня мне 30, я кайфую от всего, что вокруг меня, и если кому-то не нравится, что я могу открыто говорить на тему секса и позволять себе спать с кем хочу и когда захочу, идите в ж*пу. Не воруйте у себя свою же жизнь. Изучайте свое тело, говорите о сексе, занимайтесь им и кайфуйте. И тогда у вас никогда не будет времени фукать и обсуждать чужую постель, потому что в собственной может быть столько интересного, поверьте, я знаю о чем говорю", — сказала модель.

Неплях ответила на критику. Фото: instagram.com/neplyah

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