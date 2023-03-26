"Мисс Украина Вселенная" Виктория Апанасенко вышла замуж: первое фото
Представительница Украины на конкурсе "Мисс Вселенная-2023", модель Виктория Апанасенко из города Чернигов, вышла замуж. Пара сыграла свадьбу еще три дня назад, однако красавица поделилась радостной новостью только сейчас.
Первую фотографию в статусе супруги Апанасенко опубликовала в своем Instagram.
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Подробности
В середине февраля модель сообщила, что приняла предложение руки и сердца своего возлюбленного. Сейчас же 28-летняя Апанасенко опубликовала фото со своим свадебным букетом и кольцом мужа.
В комментариях Викторию поздравили президент конкурса "Мисс Украина Вселенная" Анна Филимонова, актриса Наталка Денисенко, певица Диана Глостер, "Мисс Украина Вселенная 2019" Анастасия Суббота, "Мисс Украина Вселенная 2014" Диана Гаркуша и другие знаменитости.
О "Мисс Украина Вселенная-2022"
Виктория окончила психологический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко по специальности "Социальная работа". Также училась в Национальном университете "Черниговская политехника". В 2016 году снялась в документальном фильме "Закон Магнитского. За кулисами", а в 2019 году в комедийном сериале "Короли палат". Занимается волонтерской деятельностью и хочет и дальше посвятить свою жизнь социальной работе.
Напомним, ранее мы рассказывали, что "Мисс Украина Вселенная" Виктория Апанасенко призналась, делала ли она пластические операции и на какие процедуры решилась. Также мы писали, что костюм украинки Виктории Апанасенко стал победителем на "Мисс Вселенная".