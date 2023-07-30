"Міс Відень" Катарина Мазепа виходить заміж за пластичного хірурга, якого "викрала" з родини

Австрійська модель Катарина Мазепа. Фото: Instagram/katharinanahlik

Австрійська модель, володарка титулу "Міс Відень 2014" Катарина Мазепа заручилась з відомим американським пластичним хірургом Ленні Гохштейном. Цю парочку активно обговорюють таблоїди вже понад рік. Бо саме красуня стала причиною скандального розлучення Ленні.

Про це повідомляє видання Page Six.

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Ленні Гохштейн заручився з 27-річною Катариною, хоча технічно він ще одружений з Лізі, з якою розлучається. Причиною став його таємний роман з австрійською моделлю. 57-річний Ленні подав на розлучення з 41-річною Лізі в травні 2022-го. Потім між подружжям почалась справжня баталія за гроші та майно.

Зірка телешоу "Справжні домогосподарки Маямі" стверджувала, що лікар не надає їй належної фінансової підтримки, аби вона доглядала за їхньою дочкою Елль і сином Логаном. Жінка стверджувала, що в один момент вона не могла навіть дозволити собі підгузки.

Ленні та Лізі Гохштейни. Фото: Instagram/lennyhochstein

Ленні тоді продовжував зустрічатися з Катариною Мазепою і вирішив подати до суду на Лізі, аби змусити її виїхати з їхнього спільного будинку в Маямі. У квітні цього року суд постановив, що пластичний хірург все ж таки повинен платити матері своїх дітей 8000 доларів на місяць як тимчасову допомогу. Офіційно в цьому розлучені крапку ще не поставлено.

Втім це не заважає Мазепі радіти майбутньому весіллю зі скандальним лікарем. Вони разом понад рік, але вже активно готуються до весілля.

"Їхня історія кохання переросла в прекрасний союз, наповнений пристрастю, розумінням і непохитною відданістю. Оскільки вони вирушають у цю подорож разом, ми висловлюємо наші щирі вітання та найкращі побажання їхнього майбутнього, сповненого любові, світла та щастя", — повідомили представники моделі.

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