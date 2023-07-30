"Мисс Вена" Катарина Мазепа выходит замуж за пластического хирурга, которого "увела" из семьи

Австрийская модель Екатерина Мазепа. Фото: Instagram/katharinanahlik

Австрийская модель, обладательница титула "Мисс Вена 2014" Катарина Мазепа обручилась с известным американским пластическим хирургом Ленни Гохштейном. Эту парочку активно обсуждают таблоиды уже больше года. Ведь именно красавица стала причиной скандального развода Лэнни.

Об этом сообщает издание Page Six.

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Ленни Гохштейн обручился с 27-летней Катариной, хотя технически он еще женат на Лизи, с которой разводится. Причиной послужил его тайный роман с австрийской моделью. 57-летний Ленни подал на развод с 41-летней Лизи в мае 2022-го. Затем между супругами началась настоящая баталия за деньги и имущество.

Звезда телешоу "Настоящие домохозяйки Майами" утверждала, что врач не оказывает ей должной финансовой поддержки, чтобы она ухаживала за их дочерью Элль и сыном Логаном. Женщина утверждала, что однажды она не могла даже позволить себе подгузники.

Ленни и Лизи Гохштейны. Фото: Instagram/lennyhochstein

Ленни тогда продолжал встречаться с Катариной Мазепой и решил подать в суд на Лизи, чтобы заставить ее съехать из их общего дома в Майами. В апреле этого года суд постановил, что пластический хирург все же должен платить матери своих детей 8000 долларов в месяц в качестве временной помощи. Официально в этом разводе точке еще не поставлена.

Впрочем, это не мешает Мазепе радоваться предстоящей свадьбе со скандальным врачом. Они вместе больше года и уже активно готовятся к свадьбе.

"Их история любви переросла в прекрасный союз, наполненный страстью, пониманием и непоколебимой преданностью. Поскольку они отправляются в это путешествие вместе, мы выражаем наши искренние поздравления и лучшие пожелания их будущего, исполненного любви, света и счастья", — сообщили представители модели.

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