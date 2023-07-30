"Мисс Вена" Катарина Мазепа выходит замуж за пластического хирурга, которого "увела" из семьи
Австрийская модель, обладательница титула "Мисс Вена 2014" Катарина Мазепа обручилась с известным американским пластическим хирургом Ленни Гохштейном. Эту парочку активно обсуждают таблоиды уже больше года. Ведь именно красавица стала причиной скандального развода Лэнни.
Об этом сообщает издание Page Six.
Скандальная помолвка
Ленни Гохштейн обручился с 27-летней Катариной, хотя технически он еще женат на Лизи, с которой разводится. Причиной послужил его тайный роман с австрийской моделью. 57-летний Ленни подал на развод с 41-летней Лизи в мае 2022-го. Затем между супругами началась настоящая баталия за деньги и имущество.
Звезда телешоу "Настоящие домохозяйки Майами" утверждала, что врач не оказывает ей должной финансовой поддержки, чтобы она ухаживала за их дочерью Элль и сыном Логаном. Женщина утверждала, что однажды она не могла даже позволить себе подгузники.
Ленни тогда продолжал встречаться с Катариной Мазепой и решил подать в суд на Лизи, чтобы заставить ее съехать из их общего дома в Майами. В апреле этого года суд постановил, что пластический хирург все же должен платить матери своих детей 8000 долларов в месяц в качестве временной помощи. Официально в этом разводе точке еще не поставлена.
Впрочем, это не мешает Мазепе радоваться предстоящей свадьбе со скандальным врачом. Они вместе больше года и уже активно готовятся к свадьбе.
"Их история любви переросла в прекрасный союз, наполненный страстью, пониманием и непоколебимой преданностью. Поскольку они отправляются в это путешествие вместе, мы выражаем наши искренние поздравления и лучшие пожелания их будущего, исполненного любви, света и счастья", — сообщили представители модели.
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